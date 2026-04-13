Синер и Алкарас може да си разменят първото място през целия сезон на клей

  13 апр 2026 | 13:21
  • 187
  • 0
Яник Синер си върна първото място в ранглистата на ATP от Карлос Алкарас, след като победи испанеца във финала на “Мастърс”-а в Монте Карло. Битката за №1 в света обаче далеч не е приключила.

Още преди турнира в Монте Карло Алкарас призна, че го очаква сериозна задача да удържи Синер – и това до голяма степен е вярно. На този етап от сезона на клей Алкарас трябва да защитава 3330 точки, докато Синер – 1950. С оглед на преднината на италианеца от 110 точки, именно той има леко предимство.

Алкарас обаче може да си върне първото място още следващия понеделник. Испанецът защитава 330 точки в Барселона, където миналата година стигна до финал. Ако спечели турнира ATP 500, той отново ще изпревари Синер в ранглистата на 20 април. При всякакъв друг резултат Синер ще остане №1.

Нито един от двамата не защитава точки в Мадрид (“Мастърс”), където Алкарас има две титли и баланс 15-2. Това му дава шанс бързо да отвърне, преди да се изправи пред натиска да защитава около 3000 точки в Рим и “Ролан Гарос”.

Съществува и реална възможност Алкарас да защити точките си там – преди година той победи Синер във финалите както в Рим, така и на “Ролан Гарос”.

Синер обаче има сериозно самочувствие със серия от 17 поредни победи, като почти всички са в два сета. Той спечели четири поредни турнира от серията “Мастърс” от Париж насам и току-що триумфира с първата си титла на клей от тази категория.

Засега предимството е на страната на Синер в битката за №1, но в следващите седмици предстои още много, което прави надпреварата изключително интересна за феновете.

Снимки: Imago

