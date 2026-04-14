Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
Председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева говори пред репортерите в Министерски съвет, където футболната легенда Димитър Бербатов изнесе доклад относно проблемите на спорта у нас. Световната шампионка от Лондон призна, че е впечатлена от анализа на бившия голмайстор на ЦСКА, Байер (Леверкузен) и Манчестър Юнайтед.

"Доста дълга среща. 30 години ходя на такива сбирки на хора, които искат да направят нещо за спорта. За първи път виждам структурирани в един план за развитието на спорта абсолютно всички проблеми, на всички нива проблеми за елитен и масов спорт. Възхитена съм от това, което е направено. Това е нещо, което е направено за изключително кратък период и нещо, което преди това спортни началници и министри са се опитвали да правят в процес на един цикъл от четири години или година. Тук е направено за малко по-малко от два месеца.

Изключително подробно, изключително ефективно. Много практично, с невероятни предложения, които са абсолютно разрешими и най-важното - всичко това, с което той ни запозна е изпратено вече в Министерството на финансите. Страшно много е направено, всичко е реално, структурирани са всички проблеми на спорта - елитния и масовия. Беше предадено и на г-н Илиев, който каза, че ще даде папката на следващия министър на спорта, това е реална основа на спорта.

Всички проблеми на спорта са вътре. При добра воля, всичко много бързо може да се задейства. Той посочва и как да бъдат решени проблемите, ние имахме нужда от това, респект. Бяхме на огромна маса, всички ръкопляскахме след като той приключи. Това е направено за месец и половина. Инфраструктурата, финансирането и обезпечаването на треньорите - вътре е. 18 точки, които обхващат огромен брой от проблемите в българския спорт", заяви Илиана Раева.

