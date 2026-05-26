  • 26 май 2026 | 20:17
Пет победи записаха българските шахматистки във втория кръг на Eвропейското за жени в Батуми

Пет победи, едно равенство и една загуба записаха българските състезателки във втория кръг на Eвропейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Най-напред от българките е Габриела Антова, която регистрира втора победа и е с максималния актив от 2 точки. С черните фигури тя надигра унгарката Даваадемберел Номин-Ердене.

Белослава Кръстева, която също като Антова спечели в първия кръг, днес записа реми с черните с Адара Родригес от Испания и вече е с 1,5 точки.

С по 1,5 точки вече са и Нургюл Салимова, Надя Тончева и Виктория Радева, които постигнаха победи с белите фигури. Салимова се справи с Мартина Староста от Полша,  Тончева спечели срещу Емилия Деак-Зала, а Радева надигра Мадара Голста от Латвия.

Победа, също с белите, записа и  Гергана Пейчева над грузинката Мариам Каландадзе. За Пейчева това е първа точка в турнира.

Единственото поражение от българките допусна най-младата шахматистка в българския тим - 16-годишната Анджелика Ненова, която загуби с белите фигури от Анастасия Рахмангулова от Украйна. След два кръга Ненова е с половин точка в актива си.

В сряда е третият от общо 11 кръга от европейското първенство.

