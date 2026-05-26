  Ивайло Филев: Някой забогатя покрай допинг скандала в Пекин... А дали не бяхме изтъргувани?

  • 26 май 2026 | 18:57
"Щеше ли животът ти да е различен, ако беше станал олимпийски шампион в Пекин?"

С този въпрос започва разговора си с Ивайло Филев водещият на подкаста "Неформално с Георги Петков".

Не знаете кой е Ивайло Филев? Щяхте. Със сигурност. Ако съдбата и някои независещи от него и реалността фактори бях по-благосклонни към 11-те ни мъже и жени, посечени в поредния допинг скандал, съпътствал щангите ни през годините.

Какво точно стана през онази 2008-а и каква е истината?

"То се знае кой е виновен, но никой не коментира... Фактите са следните...", загатна Филев и сподели малко известни подробности по темата, които може да видите и чуете в един от най-важните ни епизоди, до настоящия момент.

"Дали станалото е грешка? Не е много ясно. Ако не е грешка, някой е забогатял. Дали става дума за конкурентите или пък някой да ни изтъргува?", добави Филев и потвърди категорично:

"Щях да взема медал от Олимпиадата. Без съмнение! Втори със сигурност, сребърен медал и борба за първото място".

Някога взимал ли е нещо, знаейки че е забранено?

"Елитният спорт не е здраве. Няма какво да крия и по тази тема", отговори гостът ми, след което действително сподели детайли, за които малко спортисти са така директни. И още:

"Абаджиев ми беше споделил, че през 1989-а година е бил заплашен със затвор. По същия начин беше и Пламен Аспарухов, който тогава ни беше треньор.

Иван Иванов? Съжалявам за начина, по който се случиха нещата с него, защото той е добър човек".

А как е реагирал на скандала с Гълъбин Боевски? До каква степен го е познавал?

Какво напомни Филев за една отдавна забравена идея, предложена преди години от Мая Манолова? И възможно ли е европейските и световни шампиони също да получат заслуженото, след оттеглянето си от спорта?

Какво работи в момента?

"В хамалски фирми. В "Кърти, чисти, извозва" също. В строителството. Не ми пречи, имам я силата от спорта. Това е животът...".

Ивайло Филев е един от онези невъзпяти герои на спортна България. Които заслужават цялото уважение на света, но никога няма да го изискат от общността.

