Две победи, четири ремита и загуба записаха българките в първия ден на Европейското

  • 25 май 2026 | 20:25
Две победи, четири ремита и една загуба записаха българските шахматистки в първия кръг на европейското първенство по класически шахмат за жени в грузинския град Батуми.

Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. Кръстева се наложи над Анахит Мурадян от Армения, докато Антова се справи с представителката на домакините Натали Асатиани.

Останалите пет българки играха с черните фигури на старта на турнира и това повлия за това никоя от тях да не стигне до победата.

Десетата в схемата Нургюл Салимова раздели по половин точка с испанката Ребека Хименес.

16-годишната Анджелика Ненова пък постигна същия резултат срещу французойката Йоша Иглесиас, която е първата трансджендър шахматистка, участваща на европейско първенство.

Надя Тончева завърши реми с англичанката Ануша Субраманян, докато така приключи и партията на Виктория Радева с грузинката Лулу Диасамидзе.

Единственото поражение допусна Гергана Пейчева, която отстъпи пред една от основните претендентки за титлата Май Нарва от Естония.

Във вторник е вторият кръг от европейското първенство, което продължава до 5 юни.

