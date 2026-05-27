Състезатели от 31 държави пристигат в Русе за Европейска младежка купа по стрелба с лък

От 1 до 6 юни Русе ще бъде домакин на Европейската младежка купа по стрелба с лък. Състезанието е от най-висок ранг в официалния календар на Европейската и Световната Федерации по стрелба с лък и се провежда на градския стадион в гр. Русе, със съвместната организация на Община Русе, Българска Федерация Стрелба с Лък и Спортен Клуб Джамбо-2006 Русе.

Състезанието се провежда в олимпийските дисциплини рекърв и компаунд, както и голлък. То е един от последните официални стартове, в които могат да се покриват резултати за предстоящата Младежка Олимпиада в Дакар, за която федерацията БФСЛ вече има спечелена квота за кадетки под 18 г. Надпреварата ще бъде проведена на Градския стадион. В турнира ще вземат участие общо над 400 състезатели и треньори от 31 държави.

На 2 юни започват официалните квалификации, които ще определят схемите за елиминациите при индивидуалните и отборните надпревари. Преките елиминационни серии ще бъдат проведени на 3 и 4 юни съответно индивидуално и отборно, в часовия диапазон от 9:00 до 18:00.

Най-оспорваните и интересни ще бъдат финалите на 5 и 6 юни, когато ще станат ясни победителите в отделните категории и дисциплини. Срещите ще могат да бъдат наблюдавани с вход свободен на Градския стадион в Русе, както и онлайн чрез платформата ianseo.net, където зрителите ще могат да следят програмата, резултатите и класирането по дни и часове.

България ще бъде представена от 21 състезатели и петима треньори, като страната е с пълни отбори при рекърв и гол лък, както и отбор девойки компаунд.

На 6 юни гост за финалите на първенството ще бъде и новоизбраният председател на Европейската федерация по Стрелба с лък - Хакан Чакъроглу.

Финалните състезателни дни ще бъдат излъчвани и по БНТ, както и на живо в YouTube канала на World Archery Europe.

Организаторите уведомяват гражданите, че по време на провеждането на състезанието, поради спецификата на спорта и големия брой участници, няма да бъде възможно ползването на Градския стадион от любители и състезатели по лека атлетика. Те поднасят предварително извинение за причиненото неудобство.