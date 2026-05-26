Йонас Вингегор спечели 16-ия етап от колоездачната обиколка на Италия

Йонас Вингегор спечели 16-ия етап от колоездачната обиколка на Италия. 29-годишният датчанин измина 113 километра от Белинцона до Кари за 2:57:40 километра. Вингегор направи индивидуална атака в изкачването до Кари и постигна четвърта етапна победа в тазгодишното издание на Джиро д'Италия.

Днешният победител изпревари с 1:09 минути австриеца Феликс Гал, който остана на второ място. Трети се нареди шампионът от 2022 година Джей Хиндли от Австралия. Той e на 2 секунди след Гал.

Йонас Вингегор направи атаката си на по-малко от 7 километра от върха и както и при трите си предишни етапни победи, беше последван от Феликс Гал, но този път австриецът загуби над една минута.

В генералното класиране води фаворитът Вингегор с време от 62:10:26 часа, следван от Феликс Гал, който изостава на 4:03 минути след лидера.

Обиколката на Италия приключва на 31 май в Рим с 21-ия етап.