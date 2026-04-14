Карлош Кейрош стана селекционер на участник на Мондиал 2026

Португалският специалист Карлош Кейрош бе назначен за селекционер на Гана за Световното първенство това лято, обявиха от федерацията на страната.

73-годишният треньор е водил няколко национални отбора през кариерата си, както и Реал Мадрид. За него това ще бъде четвърти Мондиал. Той наследява на поста Ото Адо, който бе уволнен преди две седмици след загубата на Гана от Германия с 1:2 в приятелски мач.

🚨Carlos Queiroz appointed Head Coach of the Black Stars 🇬🇭🌟



The experienced Portuguese tactician will lead Ghana at the 2026 FIFA World Cup, bringing vast international and World Cup experience to the senior national team.



"Треньорът Кейрош ще започне веднага работа, за да подготви "Черните звезди" за турнира, който започва на 11 юни", пишат от ганайската федерация. В съобщението не се споменава продължителността на договора му. Опитният наставник вече е водил Португалия на световните финали през 2010 г., както и два пъти Иран - през 2018 г. и 2022 г. Той е бил начело още на националните тимове на ОАЕ, Колумбия, Египет, Катар и Оман.

Отборът на Гана е в Група "L" на Световното първенство, заедно с Англия, Хърватия и Панама.

Снимки: Gettyimages