Карлош Кейрош стана селекционер на участник на Мондиал 2026

Португалският специалист Карлош Кейрош бе назначен за селекционер на Гана за Световното първенство това лято, обявиха от федерацията на страната.
73-годишният треньор е водил няколко национални отбора през кариерата си, както и Реал Мадрид. За него това ще бъде четвърти Мондиал. Той наследява на поста Ото Адо, който бе уволнен преди две седмици след загубата на Гана от Германия с 1:2 в приятелски мач.
"Треньорът Кейрош ще започне веднага работа, за да подготви "Черните звезди" за турнира, който започва на 11 юни", пишат от ганайската федерация. В съобщението не се споменава продължителността на договора му. Опитният наставник вече е водил Португалия на световните финали през 2010 г., както и два пъти Иран - през 2018 г. и 2022 г. Той е бил начело още на националните тимове на ОАЕ, Колумбия, Египет, Катар и Оман.
Отборът на Гана е в Група "L" на Световното първенство, заедно с Англия, Хърватия и Панама.
Снимки: Gettyimages