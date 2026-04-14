Карлош Кейрош стана селекционер на участник на Мондиал 2026

  • 14 апр 2026 | 11:50
Португалският специалист Карлош Кейрош бе назначен за селекционер на Гана за Световното първенство това лято, обявиха от федерацията на страната.

73-годишният треньор е водил няколко национални отбора през кариерата си, както и Реал Мадрид. За него това ще бъде четвърти Мондиал. Той наследява на поста Ото Адо, който бе уволнен преди две седмици след загубата на Гана от Германия с 1:2 в приятелски мач.

"Треньорът Кейрош ще започне веднага работа, за да подготви "Черните звезди" за турнира, който започва на 11 юни", пишат от ганайската федерация. В съобщението не се споменава продължителността на договора му. Опитният наставник вече е водил Португалия на световните финали през 2010 г., както и два пъти Иран - през 2018 г. и 2022 г. Той е бил начело още на националните тимове на ОАЕ, Колумбия, Египет, Катар и Оман.

Отборът на Гана е в Група "L" на Световното първенство, заедно с Англия, Хърватия и Панама.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Обирът в дома на Донарума е бил поръчан от затвора от 21-годишен младеж

Обирът в дома на Донарума е бил поръчан от затвора от 21-годишен младеж

  • 14 апр 2026 | 09:09
  • 6595
  • 1
Спалети иска да доведе защитник на Байерн в Ювентус

Спалети иска да доведе защитник на Байерн в Ювентус

  • 14 апр 2026 | 07:58
  • 1266
  • 5
Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 6953
  • 13
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

  • 14 апр 2026 | 07:03
  • 7599
  • 4
19 клуба от Серия "А" издигнаха своя кандидат за нов президент на Италианската федерация

19 клуба от Серия "А" издигнаха своя кандидат за нов президент на Италианската федерация

  • 14 апр 2026 | 06:31
  • 4116
  • 1
В Арсенал готвят смяна на Артета, ако изпусне титлата

В Арсенал готвят смяна на Артета, ако изпусне титлата

  • 14 апр 2026 | 05:59
  • 6583
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 6953
  • 13
Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

  • 14 апр 2026 | 12:26
  • 428
  • 3
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

  • 14 апр 2026 | 07:03
  • 7599
  • 4
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 965
  • 0
Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

  • 13 апр 2026 | 23:57
  • 32263
  • 59
Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

  • 13 апр 2026 | 20:55
  • 23004
  • 46