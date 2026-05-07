Скандал на финала за Купата в Босна - хърватски националисти освиркаха химна

Първият финален двубой за Купата на Босна и Херцеговина между Зрински (Мостар) и Вележ (Мостар) бе белязан от огромен скандал. Традиционно преди първият съдийски сигнал двете единайсеторки и съдийската бригада се строиха, за да чуят нациоанлния химн, но още с първите тонове агитката на тима от Мостар започна мощни освирквания и запя песен с обидно съдържание срещу Босна и признаваща съседна Хърватия като тяхната истинска родина.
Скандиранията дори в даден момент успяха да заглушат мелодията на химна от уредбатам, като интересен кадър бе разпространен в социалните мрежи, показващ, че самите футболисти също отказват да демонстрират уважение към националните символи. Едиствен играчът на Жрински Керим Мемия се превърна в единствения играч от своя отбор, който по време на химна се обърна с лице към знамето на Босна и Херцеговина.
