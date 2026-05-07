Скандал на финала за Купата в Босна - хърватски националисти освиркаха химна

Първият финален двубой за Купата на Босна и Херцеговина между Зрински (Мостар) и Вележ (Мостар) бе белязан от огромен скандал. Традиционно преди първият съдийски сигнал двете единайсеторки и съдийската бригада се строиха, за да чуят нациоанлния химн, но още с първите тонове агитката на тима от Мостар започна мощни освирквания и запя песен с обидно съдържание срещу Босна и признаваща съседна Хърватия като тяхната истинска родина.

Navijači Zrinjskog iz Mostara izviždali su himnu BiH prije početka finala kupa BiH protiv Veleža. Tokom intoniranja himne skandiarali su: “JEBEM TE BOSNO, JEBEM TE JA, HRVATSKA JE MOJA DOMOVINA” pic.twitter.com/vnz8llsdMR — Istraga.ba (@IstragaB) May 6, 2026

Скандиранията дори в даден момент успяха да заглушат мелодията на химна от уредбатам, като интересен кадър бе разпространен в социалните мрежи, показващ, че самите футболисти също отказват да демонстрират уважение към националните символи. Едиствен играчът на Жрински Керим Мемия се превърна в единствения играч от своя отбор, който по време на химна се обърна с лице към знамето на Босна и Херцеговина.

zrinjski fans sing “j*bem te Bosno, j*bem te ja” loudly during the Bosnian National Anthem in the BiH Cup Final tonight against Velež Mostar.



Am I the only one who is just kind of getting sick of all this?

Everything in this league has to be about hate, war, 1992, nationalism,… pic.twitter.com/yVoeggM2O0 — FK Sarajevo Insider (@SarajevoFooty) May 6, 2026

