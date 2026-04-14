Лука Дончич се завръща в Лос Анджелис в петък

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич може да пропусне началото на плейофите в Националната баскетболна асоциация (НБА), но ще бъде до отбора си, за да го подкрепи, съобщава ESPN.
Словенецът ще се завърне в Калифорния в петък, след като прекара миналата седмица в Испания, за да лекува разтежението в лявото си бедро. От Лейкърс все още нямат очаквана дата за завръщането в игра на Дончич, но подобна травма обикновено изисква около месец за възстановяване.
27-годишният гард се контузи на 2 април при загубата от Оклахома Сити Тъндър с 96:139 и оттогава не е играл за „езерняците“. През това време тимът му спечели три и загуби два мача, и също остана без другия си звезден гард - Остин Рийвс, който страда от мускулен проблем в областта на корема.
Без двама от ключовите си играчи, Лейкърс разчитаха на ветерана ЛеБрон Джеймс, който заслужи приза за най-добър играч за последната седмица от редовния сезон, извоювайки четвъртата позиция във финалното класиране на Западната конференция.
В първия кръг от плейофите калифорнийци ще се изправят срещу петия Хюстън Рокетс, воден от Кевин Дюрант.
Лука Дончич завърши сезона като лидер при реализаторите в цялата Лига с 33,5 точки средно на мач, а към тях добави по 8,3 асистенции и 7,7 борби.