Лука Дончич се завръща в Лос Анджелис в петък

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич може да пропусне началото на плейофите в Националната баскетболна асоциация (НБА), но ще бъде до отбора си, за да го подкрепи, съобщава ESPN.

Словенецът ще се завърне в Калифорния в петък, след като прекара миналата седмица в Испания, за да лекува разтежението в лявото си бедро. От Лейкърс все още нямат очаквана дата за завръщането в игра на Дончич, но подобна травма обикновено изисква около месец за възстановяване.

Luka Doncic seems to pull up because of his left hamstring



This is the SAME hamstring he hurt prior in the season. If it’s a strain timeline is dependent on severity



Grade I: 1-2 weeks

Grade II: 3-6 weeks

27-годишният гард се контузи на 2 април при загубата от Оклахома Сити Тъндър с 96:139 и оттогава не е играл за „езерняците“. През това време тимът му спечели три и загуби два мача, и също остана без другия си звезден гард - Остин Рийвс, който страда от мускулен проблем в областта на корема.

Без двама от ключовите си играчи, Лейкърс разчитаха на ветерана ЛеБрон Джеймс, който заслужи приза за най-добър играч за последната седмица от редовния сезон, извоювайки четвъртата позиция във финалното класиране на Западната конференция.

В първия кръг от плейофите калифорнийци ще се изправят срещу петия Хюстън Рокетс, воден от Кевин Дюрант.

Лука Дончич завърши сезона като лидер при реализаторите в цялата Лига с 33,5 точки средно на мач, а към тях добави по 8,3 асистенции и 7,7 борби.