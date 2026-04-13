Годой попари сините надежди в самия край - отзивите от голямото дерби на България след 1:1
  Треньорът на Нотингам: Три точки биха били по-добри от една

Треньорът на Нотингам: Три точки биха били по-добри от една

Имаше едновременно удовлетворение и разочарование след равенството 1:1 между Нотингам Форест и Астън Вила във Висшата лига на „Сити Граунд“ в неделя, което доближи домакините до безопасната зона, но лиши гостите от победата по пътя към място в Шампионската лига следващия сезон. За мениджъра на Форест Витор Перейра това е още една стъпка напред в опита им да се спасят, тъй като вече са на три точки от зоната на изпадащите.

„Това беше добра точка в труден мач срещу много труден противник“, каза Перейра пред Sky Sports.

„В крайна сметка, една точка е добър резултат. Вила е отбор, който не е лесен за контролиране. Те създават някои проблеми, а ние се опитваме да се изправим пред проблемите и да създадем свои собствени шансове. Три точки биха били по-добри от една. Опитахме се, но се изправихме срещу силен отбор и все пак сме пет мача без загуба във всички турнири“, добави той.

Нотингам се измъкна от опасната зона след точка срещу Астън Вила
Нотингам се измъкна от опасната зона след точка срещу Астън Вила

Перейра похвали усилията на нападателя Крис Ууд, който се завърна след контузия и за първи път игра във Висшата лига от октомври насам.

„Неговият опит, качества, отбелязване на голове, той усеща головете в наказателното поле. Неговото физическо и психическо състояние, той има способността да ни помогне“, каза мениджърът. 

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Сексистките коментари за треньорката на мъжкия тим ядосаха Унион

Сексистките коментари за треньорката на мъжкия тим ядосаха Унион

  • 13 апр 2026 | 14:58
  • 1575
  • 3
ПСЖ върна важен футболист в групата за "Анфийлд"

ПСЖ върна важен футболист в групата за "Анфийлд"

  • 13 апр 2026 | 14:40
  • 1029
  • 0
Мъри Стоилов се оплака: В Турция няма честна конкуренция

Мъри Стоилов се оплака: В Турция няма честна конкуренция

  • 13 апр 2026 | 13:43
  • 8785
  • 12
Румениге преди реванша срещу Реал Мадрид: Усещам еуфория и това не ми харесва

Румениге преди реванша срещу Реал Мадрид: Усещам еуфория и това не ми харесва

  • 13 апр 2026 | 13:29
  • 4488
  • 3
Напускащият Анди Робъртсън: Така и не получих предложение от Ливърпул

Напускащият Анди Робъртсън: Така и не получих предложение от Ливърпул

  • 13 апр 2026 | 12:48
  • 8967
  • 2
След Мондиал 2002 Роналдиньо започнал да вдига щури купони, и до днес не споменава името на Луис Фернандес

След Мондиал 2002 Роналдиньо започнал да вдига щури купони, и до днес не споменава името на Луис Фернандес

  • 13 апр 2026 | 12:32
  • 18565
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

  • 13 апр 2026 | 17:58
  • 161709
  • 482
Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

  • 13 апр 2026 | 18:14
  • 371
  • 0
Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

  • 13 апр 2026 | 16:23
  • 18750
  • 9
Ефектна хореография с разярен бик и испанско послание от феновете на Левски

Ефектна хореография с разярен бик и испанско послание от феновете на Левски

  • 13 апр 2026 | 16:55
  • 3606
  • 13
11-те на Берое и Локомотив (Пловдив)

11-те на Берое и Локомотив (Пловдив)

  • 13 апр 2026 | 17:49
  • 943
  • 2
Етър и Дунав не намериха път към гола

Етър и Дунав не намериха път към гола

  • 13 апр 2026 | 14:34
  • 10761
  • 28