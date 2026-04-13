Треньорът на Нотингам: Три точки биха били по-добри от една

Имаше едновременно удовлетворение и разочарование след равенството 1:1 между Нотингам Форест и Астън Вила във Висшата лига на „Сити Граунд“ в неделя, което доближи домакините до безопасната зона, но лиши гостите от победата по пътя към място в Шампионската лига следващия сезон. За мениджъра на Форест Витор Перейра това е още една стъпка напред в опита им да се спасят, тъй като вече са на три точки от зоната на изпадащите.

„Това беше добра точка в труден мач срещу много труден противник“, каза Перейра пред Sky Sports.

„В крайна сметка, една точка е добър резултат. Вила е отбор, който не е лесен за контролиране. Те създават някои проблеми, а ние се опитваме да се изправим пред проблемите и да създадем свои собствени шансове. Три точки биха били по-добри от една. Опитахме се, но се изправихме срещу силен отбор и все пак сме пет мача без загуба във всички турнири“, добави той.

Нотингам се измъкна от опасната зона след точка срещу Астън Вила

Перейра похвали усилията на нападателя Крис Ууд, който се завърна след контузия и за първи път игра във Висшата лига от октомври насам.

„Неговият опит, качества, отбелязване на голове, той усеща головете в наказателното поле. Неговото физическо и психическо състояние, той има способността да ни помогне“, каза мениджърът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages