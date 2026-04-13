Гарсия отговори на предизвикателството на Бен: Треньорите ти или реферът ще прекратят мача

Раян Гарсия и Конър Бен вече започнаха словесната война помежду си преди евентуален двубой за титлата. Конър Бен се е прицелил в Раян Гарсия и титлата на WBC в полусредна категория, а Гарсия от своя страна заяви, че е готов да приеме битката.

Бен (25-1, 14 с нокаут) постигна победа с единодушно съдийско решение след 10 рунда над Реджис Прогрейс в събота. Представянето му не беше от най-впечатляващите, а след мача 37-годишният Прогрейс, който изглеждаше, че има проблеми с крака по време на срещата, обяви оттеглянето си от бокса.

Сега 29-годишният боксьор отправи директно предизвикателство към Гарсия. Бен отправи заканата си във видео, публикувано в социалните мрежи, което беше в отговор на коментар на Гарсия от събота, че е „навит“ за мача.

„Гарсия, искам си колана. Пази ми го топъл“, заяви Бен. „Септември, да действаме. По всяко време на седмицата, а в неделя и по два пъти... Гарсия, ти си следващият, пази ми колана топъл.“

По време на двубоя на Бен с Прогрейс, Гарсия го нарече „Конър Клошаря“ (Conor Bumm) – проста и директна словесна атака – и прогнозира, че ще принуди съперника си да се откаже, ако двамата се изправят един срещу друг.

„Запомнете ми думите, неговият ъгъл или реферът ще прекратят мача в шести или седми рунд“, заяви Гарсия.

Всъщност Бен не е влизал в лимита на полусредна категория от 66 кг, от мача си с Крис ван Херден през април 2022 г., което е значителен период от време.

Гарсия (25-2, 20 с нокаут) доминира над Марио Бариос, за да спечели титлата на WBC на 21 февруари. Това беше първата световна титла за 27-годишната звезда.