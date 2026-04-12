Рeджис Прогрейс обяви оттеглянето си след загубата от Конър Бен

Реджис Прогрейс разкри, че през цялото време е знаел, че това ще бъде последният му двубой в професионалния бокс.

Веднага след загубата си по точки от Конър Бен в боксовата галавечер, излъчвана по Netflix, Прогрейс обяви своето оттегляне от спорта в интервю за Fight Hype. Въпреки че показа характерното за него сърце и издръжливост, по време на мача беше видно, че бившият световен шампион е изправен пред физически трудности и сега слага край на кариерата си.

Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон

„Това със сигурност беше последният ми мач“, заяви Прогрейс. „Това беше последният ми двубой. Още преди да го обявят, знаех, че следващият ми мач ще бъде последен... Това беше перфектният край, като по книга. Няма да лъжа, ако пишех книга, това е идеалният начин да я завърша – срещу някой по-едър, уж по-силен. Бихме се пред стадион със 70 000 души. Обичам това, човече. Честно казано, в кариерата си постигнах всичко, което някога съм искал. Така че наистина няма как да не съм щастлив... Бях ужасен от битката, но я преодолях... Казах на всичките си партньори, че не искам да се бия, исках да се оттегля преди около месец. Щях да се откажа днес, щях да се откажа и вчера... Получих няколко контузии по време на подготовката, но честно казано, нищо от това не се отрази на представянето ми тази вечер“, добави той.

Прогрейс приключва кариерата си с професионален актив от 30 победи, 4 загуби и 24 нокаута.