  Рeджис Прогрейс обяви оттеглянето си след загубата от Конър Бен

Рeджис Прогрейс обяви оттеглянето си след загубата от Конър Бен

Реджис Прогрейс разкри, че през цялото време е знаел, че това ще бъде последният му двубой в професионалния бокс.

Веднага след загубата си по точки от Конър Бен в боксовата галавечер, излъчвана по Netflix, Прогрейс обяви своето оттегляне от спорта в интервю за Fight Hype. Въпреки че показа характерното за него сърце и издръжливост, по време на мача беше видно, че бившият световен шампион е изправен пред физически трудности и сега слага край на кариерата си.

Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон
Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон

„Това със сигурност беше последният ми мач“, заяви Прогрейс. „Това беше последният ми двубой. Още преди да го обявят, знаех, че следващият ми мач ще бъде последен... Това беше перфектният край, като по книга. Няма да лъжа, ако пишех книга, това е идеалният начин да я завърша – срещу някой по-едър, уж по-силен. Бихме се пред стадион със 70 000 души. Обичам това, човече. Честно казано, в кариерата си постигнах всичко, което някога съм искал. Така че наистина няма как да не съм щастлив... Бях ужасен от битката, но я преодолях... Казах на всичките си партньори, че не искам да се бия, исках да се оттегля преди около месец. Щях да се откажа днес, щях да се откажа и вчера... Получих няколко контузии по време на подготовката, но честно казано, нищо от това не се отрази на представянето ми тази вечер“, добави той.

Прогрейс приключва кариерата си с професионален актив от 30 победи, 4 загуби и 24 нокаута.

Още от Бойни спортове

Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон

Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон

  • 11 апр 2026 | 23:48
  • 6546
  • 0
Тайсън Фюри показа класа и се върна към победите

Тайсън Фюри показа класа и се върна към победите

  • 11 апр 2026 | 20:55
  • 29603
  • 29
Лъвското сърце с успешна първа битка след напускането му на UFC

Лъвското сърце с успешна първа битка след напускането му на UFC

  • 11 апр 2026 | 18:24
  • 937
  • 0
Доналд Тръмп е сред очакваните гости на UFC 327

Доналд Тръмп е сред очакваните гости на UFC 327

  • 11 апр 2026 | 17:07
  • 1839
  • 0
Джим Милър получи съперник за неговата битка номер 47 в UFC

Джим Милър получи съперник за неговата битка номер 47 в UFC

  • 11 апр 2026 | 16:51
  • 1028
  • 0
Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?

Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?

  • 11 апр 2026 | 16:42
  • 4805
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 12217
  • 22
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 1579
  • 3
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 3730
  • 9
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 13993
  • 34
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 4186
  • 3
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 15832
  • 6