  Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Кметът на Пловдив посети международния лагер на SENSHI в Колодрума

Кметът на Пловдив посети международния лагер на SENSHI в Колодрума

  30 май 2026 | 11:54
Кметът на Пловдив Костадин Димитров посети международния тренировъчен лагер по SENSHI, който се провежда в периода 28 – 31 май в зала „Колодрума“ и предшества международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators.

В лагера участват над 260 атлети от повече от 20 държави, а специално за събитието в Пловдив пристигнаха едни от най-големите имена в световния К-1 и бойните спортове – Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, Тариел Николейшвили, Ян Сокуп и други легендарни бойци и треньори.

Кметът поздрави световните шампиони и изрази уважението си към техния принос за развитието на бойните спортове в световен мащаб. По време на посещението той наблюдава част от тренировките по кикбокс и киокушин и разговаря с участниците за философията на спорта, дисциплината и ролята на бойните изкуства за изграждането на младите хора.

Самият Костадин Димитров е майстор по таекуондо, дългогодишен вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо, международен съдия, треньор в СК „Тракия“ и носител на 8-и дан. Преди политическата си кариера той е добре познат в спортните среди с активната си работа за развитието на таекуондото в България.

„Спортът възпитава дисциплина, уважение и характер – качества, които са изключително важни за младите хора. А Пловдив отново е център на престижно международно събитие“, заяви кметът Костадин Димитров.

Легендарните бойци също споделиха отличните си впечатления от Пловдив и организацията на събитието. Те подчертаха, че се чувстват прекрасно в града и с нетърпение очакват големия Grand Prix турнир в рамките на SENSHI 31 Gladiators, който ще се проведе в събота.

За втора поредна година Пловдив посреща международния лагер на SENSHI и утвърждава позицията си като важна дестинация за големи спортни събития от световен мащаб. 

