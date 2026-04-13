Ето защо Делова е аут за дербито с Левски

Един от основните играчи на ЦСКА - Лумбард Делова, пропуска дербито с Левски от 30-ия кръг на efbet Лига. Той попадна в първоначалната група на “червените”, но при излизането на съставите стана ясно, че играчът няма да вземе участие в срещата, тъй като нито е титуляр, нито е на скамейката.

ЦСКА 0:0 Левски, предпазлива игра в началото

Причината е травма, която Делова е получил. Както е известно, той бе титуляр в мача от предишния кръг срещу Монтана, спечелен с 1:0 след късен гол на Петко Панайотов.