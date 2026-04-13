Сектор "Г" надъха "червените" играчи преди дербито

Феновете на ЦСКА надъхаха футболистите в минутите преди дербито с Левски от 30-ия кръг на efbet Лига. Фтуболистите на Христо Янев се събраха пред сектор Г и поздравиха привържениците, които са изпълнили до краен предел северната трибуна на Националния стадион.

След това "червените" играчи минаха и пред сектор А, след което се насочиха към съблекалнята, за да получат последни наставления от своя треньор преди първия съдийски сигнал.