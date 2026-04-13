  3. Блейдс сподели какви са щетите след епичната битка с Хокит

Блейдс сподели какви са щетите след епичната битка с Хокит

Блейдс сподели какви са щетите след епичната битка с Хокит

Къртис Блейдс участва в една от най-зрелищните битки за годината срещу Джош Хокит по време на UFC 327. Веднага след трирундовия сблъсък и двамата бойци бяха откарани в местна болница в Маями като предпазна мярка.

Окончателната диагноза показа, че Блейдс е получил фрактура на орбиталната кост и счупен нос в резултат на ожесточената размяна на удари с Хокит. Мениджърският екип на Блейдс потвърди контузиите пред в неделя за американски медии.

Джош Хокит надделя над Къртис Блейдс в зрелищна битка
Джош Хокит надделя над Къртис Блейдс в зрелищна битка

Блейдс вече е изписан от болницата и се очаква скоро да се прибере у дома в Колорадо, за да започне възстановяването си. Въпреки че не успя да спечели в събота, Блейдс ще се прибере с допълнителни 100 000 долара, след като той и Хокит получиха бонус за „Мач на вечерта“.

Епичната битка започна и завърши с агресивни атаки от страна на Хокит, който демонстрира превъзходство в скоростта и нанесе множество удари. Въпреки че нарани Блейдс в началото, Хокит така и не успя да намери завършващия удар за нокаут. От своя страна, Блейдс също отговори с няколко тежки комбинации, които на няколко пъти разклатиха бившия играч от NFL.

По време на трирундовата война бойците в тежка категория нанесоха общо над 350 значими удара. В крайна сметка и тримата съдии присъдиха победата на Хокит с резултат 29-28. Тази загуба влоши статистиката на Блейдс до 2 победи и 3 загуби в последните му пет мача, включително двубой за временната титла срещу Том Аспинал през 2024 г.

