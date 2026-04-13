Оманяла търси силно представяне в Адис Абеба, за да набере инерция за сезон 2026

Кенийската спринтьорска звезда и най-бърз мъж в Африка Фърдинанд Оманяла ще се опита да надгради над силния си старт на сезона, когато застане на старт на Гран При в Адис Абеба този уикенд. Той е вдъхновен след окуражаващото си откриване на сезона на открито в Южна Африка.

Оманяла даде първа заявка за амбициите си по време на състезанието от Световния континентален тур в Стеленбош, Южна Африка. Там той триумфира в спринта на 100 метра, записвайки солидно време от 10.19 секунди.

“Благодаря на Стеленбош, че ме обсипа с толкова много любов и подкрепа“, сподели Оманяла след състезанието.

Окуражен от това убедително представяне, кенийският атлет сега насочва вниманието си към Адис Абеба в неделя, решен да поддържа възходящата си траектория. В Етиопия Оманяла ще бъде начело на силна кенийска група, която включва бившия национален рекордьор Марк Отиено, брат му Айзък Омурва и Самюел Чеге.

Очаква се квартетът да се изправи срещу конкурентно поле от етиопски спринтьори и американски атлети като Лорънс Джонсън и Самюел Бласкоуски.

След надпреварата в Етиопия Оманяла ще се завърне у дома за турнира Kip Keino Classic на 24 април. Там той ще бъде централна фигура в интригуващ сблъсък на 100 метра срещу сребърния медалист на 200 метра от Игрите на Британската общност през 2018 г. – Арън Браун от Канада.

Шампионът на 100 метра от Игрите на Британската общност през 2022 г. ще завърши натоварения си априлски график на Botswana Golden Grand Prix на 26 април. Там му предстои дуел на високо ниво срещу олимпийския шампион на 200 метра от 2020 г. – Андре Де Грас.

Отвъд непосредствените състезания, по-голямата мисия на Оманяла остава да слезе под 10 секунди за първи път от август 2024 г., когато постигна 9.88 на Диамантената лига в Силезия.

Миналият сезон се оказа изпитание за 30-годишния атлет, тъй като той изпитваше трудности да пробие границата от 10 секунди в състезанията си.

Той беше започнал кампанията си в Южна Африка с времена от 10.22 за трето място и 10.08 за победа съответно на ASA Athletics Grand Prix 1 и 2. Сезон 2025 включваше също победа на третите национални квалификации в Уганда (10.09) и второ място на FNB Botswana Golden Grand Prix (10.00).

В Диамантената лига Оманяла записа смесени резултати – второ място в Сямън (10.13), девето в Шанхай (10.25), второ в Рабат (10.05) и седмо на 100 метра в Брюксел (10.49).

Кампанията му завърши разочароващо на Световното първенство в Токио през септември, където не успя да достигне финала, след като се класира пети в полуфиналната си серия с време 10.09.

Сезон 2026 също започна със смесени резултати. Оманяла откри сезона в зала с осмо място на 60 метра на турнира Miramas Metropole, записвайки 6.86 на 30 януари.

Осем дни по-късно той показа подобрение с четвърто място на руския турнир LFK CSKA, постигайки време 6.66. Пред него се наредиха нигериецът Съндей Акинтан (6.48), руснакът Константин Крилов (6.57) и Дмитрий Устинов (6.66).

На 28 март Оманяла изигра ключова роля за кенийската щафета на Lefika International Relays в Ботсвана. Той беше последен пост в мъжката щафета 4x100 метра, съставена още от Бонифас Мвереса, Роналд Коеч и Мешак Бабу, която спечели сребро с време 39.12, изоставайки от победителите от Нигерия (38.98).

Той участва и в смесената щафета 4x100 метра заедно с Милисент Ндоро, Мвереса и Мърси Океч, като квартетът също взе сребро с време 41.70, отново финиширайки зад Нигерия (41.44).

Следвай ни:

Снимки: Imago