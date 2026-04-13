Гарсия триумфира в полумаратона, Украйна спечели най-оспорваната отборна битка в Бразилия

Перуанката Кимбърли Гарсия направи решително откъсване в средата на дистанцията, за да спечели титлата в полумаратона при жените на Световния отборен шампионат по спортно ходене в Бразилия. Тя финишира с време 1:35:00 след продължителна битка с мексиканката Алехандра Ортега.

В едно от най-завладяващите състезания през уикенда, както в индивидуалното, така и в отборното класиране, Гарсия и Ортега се движеха рамо до рамо през по-голямата част от надпреварата. Малко преди 15-ия километър обаче перуанката се откъсна и запази преднината си до самия край.

Гарсия, която е двукратна световна шампионка от 2022 г., добавя тази титла към победата си на 20 км от изданието през 2024 г., докато шампионатът преминава към новите стандартни дистанции в спортното ходене.

Още в началните етапи състезанието се превърна в дуел между две атлетки. До 4-тия километър (17:50) Гарсия и Ортега вече бяха натрупали преднина пред перуанката Евелин Инга, а на 5-ия километър (22:16) авансът им достигна 13 секунди. Въпреки че получи втори червен картон на 6-ия километър, Ортега остана плътно до Гарсия и двете продължиха да увеличават преднината си.

На 8-ия километър авансът на водещия дует нарасна до 43 секунди, докато преследващата група, водена от Инга, италианката Никол Коломби и украинката Людмила Оляновска, започна да се разкъсва.

Към 10-ия километър (44:35) Коломби се изкачи сама на трета позиция, а австралийката Елизабет Макмилън зае четвъртото място, но лидерките останаха на почти 50 секунди пред тях. Гарсия и Ортега продължиха да диктуват темпото и на 14-тия километър (1:02:39) разликата надхвърли една минута.

По-назад в колоната започна да се оформя и битката за останалите медали. Испанките Алдара Мейлан и София Сантакреу – сребърната и бронзовата медалистки до 20 години от 2024 г. – започнаха да скъсяват дистанцията до лидерките.

Решителният момент настъпи малко преди 15-ия километър, когато Гарсия предприе атака, на която Ортега не успя да отговори. Перуанката продължи да увеличава преднината си през следващите километри.

На 16-ия километър (1:11:34) Ортега изоставаше с 31 секунди, а Сантакреу се бе изкачила на трето място, само на четири секунди пред Мейлан. В този момент Испания излезе начело в отборното класиране.

Преднината на Гарсия достигна своя максимум на 18-ия километър (1:20:44), когато тя водеше с 42 секунди. В заключителните етапи обаче динамиката зад нея се промени. Ортега остана сигурна на второто място, докато Мейлан и Сантакреу направиха най-бързите финални километри от водещата група и намалиха изоставането си.

Докато испанският дует продължаваше да настига Ортега, украинките също се движеха компактно и си върнаха лидерството в отборното класиране само два километра преди финала.

Междувременно Гарсия запази контрол до края и пресече финалната линия с време 1:35:00. Ортега удържа среброто с 1:35:21, което е най-доброто ѝ представяне на световната сцена. Мейлан си осигури бронза с 1:35:58, след като се откъсна от Сантакреу, която завърши четвърта с 1:36:02.

По-назад в класирането, украинката Хана Шевчук се нареди седма с 1:37:39. С три състезателки в топ 10, Украйна спечели отборната титла с 25 точки. Испания взе среброто с 28, а Австралия си осигури бронза с 30. Разликата от само пет точки между първите три нации превърна тази надпревара в най-оспорваната отборна битка през уикенда.

“Искам да посветя тази победа на всички перуанци“, заяви Гарсия, която тренира с Паула Торес, победителка в маратона на същия шампионат.

“Имаме силни традиции в спортното ходене в Южна Америка – от Ерика Сена, Гленда Морехон и Даниел Пинтадо до атлети като Паула, които сега пробиват. Окуражаващо е да виждам как дисциплината се развива в целия регион.“

“Пътят на един спортист никога не е лесен“, добави Гарсия, която притежава три медала от световни първенства, но все още не е стъпвала на олимпийски подиум. “Имах своите възходи и падения, но ето ме отново тук. Имам същия хъс и очаквам с нетърпение следващите си цели. Това е стъпка към Олимпийските игри. Детската ми олимпийска мечта все още е жива.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages