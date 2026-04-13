Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Апоел Тел Авив спечели дербито срещу Макаби и се изкачи в четворката

  • 13 апр 2026 | 09:13
Апоел Тел Авив доминираше изцяло срещу Макаби Тел Авив и спечели с 99:88 (14:26 27:26 25:21 22:26). Отборът на Димитрис Итудис се изкачи на четвърто място с актив 23-14 и елиминира шансовете на Панатинайкос за петата позиция.

Апоел Тел Авив започна срещата изключително впечатляващо, повеждайки с 8:0 в първите две минути. Макаби също навлезе в ритъма на играта и с кошове на Блат и Хорд намали до -4 (9:13 в 6-ата минута). Възпитаниците на Итудис обаче доминираха до края на първата четвърт и увеличиха разликата до +12 (14:26). Апоел бяха намерили своя ритъм и в първите минути на втората четвърт достигнаха до +14 (16:30 в 12-ата минута) с кош на Одиасе. Отборът на Каташ реагира и с бързо темпо намали разликата до едноцифрено число (30:38 в 16-ата минута). Апоел, с Крис Джоунс, който отбелязваше и създаваше по свое желание, увеличи разликата до +13 (34:47 в 17-ата минута), Макаби намали с тяхна серия от 7:0 (41:47 в 18-ата минута), за да завърши полувремето със серия на Апоел и резултат 41:52.

Второто полувреме започна с „червените“ от Тел Авив, които с кошове на Одиасе и Блекни увеличиха разликата до +16 (41:57 в 21-ата минута), но играчите на Каташ отговориха със серия от 9:0 и намалиха до -7 (50:57 в 23-ата минута). Контраатаката на Макаби продължи и малко по-късно намалиха до -5 (59:64 в 27-ата минута), след което Апоел намери решения в лицето на Блекни и Брайънт и завърши третата четвърт с +7 (66:73). В началото на последната четвърт Макаби се опитваше да обърне резултата и намали до -5 (75:80 в 34-ата минута) с действията на Брисет и Хорд, но серия от 8:0 на Апоел изстреля разликата до +13 (75:88 в 36-ата минута). Играчите на Каташ се опитаха да обърнат ситуацията, но възпитаниците на Итудис бяха хладнокръвни, овладяха положението и спечелиха с 99:88.

Следвай ни:

Още от Евролига

Дубай потвърди официално раздялата с Юрица Големац

  • 12 апр 2026 | 16:15
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
Дубай освободи треньора си само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата

  • 12 апр 2026 | 08:20
Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

  • 11 апр 2026 | 14:17
Джъстин Робинсън е MVP на 37-ия кръг в Евролигата

  • 11 апр 2026 | 14:03
Рекорд: Везенков и Олимпиакос завършиха гостуванията си в Евролигата с положителен баланс

  • 11 апр 2026 | 13:35
ЦСКА пусна допълнителни билети за дербито

  • 13 апр 2026 | 09:59
Дербито няма да изневери - вече 26 000 души с билет

  • 13 апр 2026 | 09:32
Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

  • 13 апр 2026 | 07:45
Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

  • 13 апр 2026 | 07:17
Юнайтед може да направи голяма крачка към ШЛ при победа над Лийдс и Груев

  • 13 апр 2026 | 08:51
Край! Редовният сезон в НБА приключи, ето кой за какво ще се бори оттук нататък

  • 13 апр 2026 | 05:50
