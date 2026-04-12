  3. Лил разби Тулуза и отново е трети

Лил разби Тулуза и отново е трети

  • 12 апр 2026 | 21:47
  • 161
  • 0
Лил разби Тулуза и отново е трети

Отборът на Лил победи Тулуза с 4:0 при гостуването си в 29-ия кръг на френската Лига 1. Успехът върна “песовете” на третото място с точка пред Марсилия и на три пре Рен, който вчера надви Анже с 2:1.

Рен би Анже и се изравни с Лил
Рен би Анже и се изравни с Лил

Тулуза регистрира второ поредно поражение и продължава да е на цели 13 точки пред тройката на дъното и на цели 11 пункта от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през идния сезон. “Виолетовите” се чувстват още по-комфортно за бъдещето си в елита, след като Ница и Льо Авър по-рано днес направиха равенство 1:1.

Белгиецът Тома Мюние откри резултата за северняците в средата на първото полувреме. Задачата на Тулуза стана много трудна в 48-ата минута, когато директен червен картон получи Марк Макензи. Много бързо след това Ромен Перо и Матиа Фернандес-Пардо направиха резултата необратим. В 88-ата минута от дузпа вкара и ветеранът Оливие Жиру, а в добавеното време се разписа и Гаетан Перен оформи крайния резултат.

