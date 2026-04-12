Рен би Анже и се изравни с Лил

Отборът на Рен победи тима на Анже в среща от 29-ия кръг на френската Лига 1. С успеха момчетата от регион Бретан се изравниха по точки на четвъртото място с тима на Лил, който обаче още не е изиграл мача си от кръга и в днешния 12-и април (неделя) предстои да гостува на Тулуза. Срещата е насрочена за 18:15 часа българско време. Анже от своя страна се чувства комфортно с девет точки аванс спрямо заемащия баражното 16-о място тим на Оксер, който по-рано днес направи нулево равенство с Оксер.

Оксер и Нант си усложниха положението с нулево равенство

Иначе Рен свърши по-голямата част от работата си още до почивката, когато съумя да поведе с два гола разлика благодарение на автогола на Мариус Луар в 12-тата минута и на попадението на Муса Ал-Тамари в 25-ата. След почивката Проспър Питър от гостите намали изоставането в 65-ата, а в 81-вата Амине Сбаи пропусна да даде точката на Анже, пропускайки дузпа.

𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘 𝗘𝗧 𝗡𝗢𝗜𝗥 🔴⚫️



🔒 Les Rennais s'imposent après une rencontre animée face à Angers. Brice Samba a notamment détourné un penalty à la 81ᵉ minute.



Deuxième succès consécutif, cap sur Strasbourg 🙌#SRFCSCO 2-1

В следващия кръг Рен гостува на прекия конкурент в битката за европейските клубни турнири Страсбург (19.4), докато Анже приема застрашения от изпадане Льо Авър.