Борещият се за оцеляването си Овиедо изненада Селта като гост

Борещият се за оцеляването си Овиедо изненада Селта като гост

Селта допусна шокиращо поражение с 3:0 в домакинството си на Овиедо в мач от 31-ия кръг на Ла Лига. Алберто Рейна откри резултата в 5-ата минута, а Федерико Виняс (45’, 57’) добави нови две попадения. Домакините владееха топката в огромни проценти от време, но така и не успяваха да претворяват това в някакви по-качествени положения. Възпитаниците на Гилермо Алмада пък се възползваха от своите шансове, играейки основно на контраатака и можеха да си тръгнат дори по-голям резултат.

Срещата започна отлично за тима от Астурия, който успя да поведе след едва пет минути. Това се случи след поредица от сериозни грешки в защитата на Селта, чиито бранители на два пъти не успяха да изчистят топката, а впоследствие рикошети я пратиха в краката на Рейна, който откри. Последваха някои половинчати ситуации, за да се стигне до последната мина на редовното време. Тогава централният нападател Виняс се възползва от добро центриране отдясно на Шейра и протягайки крак успя да матира Йонуц Раду се втори път.

Гостите пропуснаха много добра възможност да покачат преднината си десет минути след началото на второто полувреме, когато Хави Лопес направи сериозен пропуск. Попадението все пак дойде три минути по-късно, когато отново Виняс се възползва от центриране, този път дошло от левия фланг и реализира и на практика сложи точка на спора.

По този начин Селта продължи слабата си форма от последните седмици. Тимът на Клаудио Хиралдес има само един успех в последните си пет мача в Ла Лига. Тимът от Галисия все още заема шестата позиция и продължава борбата за участие в Европа догодина. От своя страна Овиедо продължава да е в зоната на изпадащите, но тази победа и качественото представяне в последните седмици, играчите на “сините” имат три успеха в четири мача в първенството дават нови надежди за евентуално запазване на елитния статут.

Снимки: Gettyimages

