Кацуки доминира в Бразилия за индивидуална и отборна титла в маратона

Японецът Хаято Кацуки демонстрира пълно превъзходство, за да спечели маратонското спортно ходене на Световния отборен шампионат по лека атлетика в Бразилия. Той завоюва първата в историята титла в нововъведената дисциплина с време 3:04:58.

Шампионът от Панамериканските игри Давид Уртадо от Еквадор направи силен финален спринт, за да се пребори за сребърния медал с време 3:05:57, осигурявайки си първи подиум на голям световен форум при мъжете. Малко след него финишира друг японец Казуя Ивай, който спечели бронзовото отличие.

Япония с лекота си осигури първото място в отборното класиране, след като третият им състезател, Субару Ишида, завърши на девета позиция. Италия зае второто място благодарение на стабилното представяне на целия си отбор, воден от световния рекордьор на 35 км Масимо Стано, който финишира пети. Рикардо Орсони и Андреа Агрусти заеха съответно седмо и осмо място.

Испания, носител на отборната титла от 2024 г., се задоволи с бронза. Мануел Бермудес, Даниел Чамоса и Хосе Мануел Перес завършиха в топ 16.

Още от самото начало беше ясно, че Кацуки е класа над останалите, откъсвайки се от групата веднага след стартовия сигнал. Световният бронзов медалист измина първия километър за 4:20 и бързо натрупа решаваща преднина.

Към 50-ата минута от състезанието авансът му вече надхвърляше 90 секунди – разлика, която продължи да расте с напредването на дистанцията. За кратко италианецът Орсони се очерта като най-близкия му преследвач, но по-късно беше изпреварен от Уртадо и Ивай.

Кацуки беше приложил подобна смела тактика и на Световното първенство миналата година, преди да бъде настигнат в заключителните етапи на 35-километровата дистанция. Тук, в Бразилия, обаче стратегията му се увенча с успех и той пресече финалната линия с почти минута преднина пред останалите.

Шведът Персеус Карлстрьом, победител на 20 км на този шампионат през 2024 г. и на 35 км през 2022 г., се е разболял след пристигането си в Бразилия и не застана на старта.

Снимки: Gettyimages