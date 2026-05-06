Уанионий подновява съперничеството си с Ароп и Седжати в Осло

Олимпийският и световен шампион на 800 метра Емануел Уанионий се готви за зрелищен реванш срещу медалистите от Световното първенство в Токио Марко Ароп (Канада) и Джамел Седжати (Алжир). Срещата ще се състои на турнира от Диамантената лига в Осло на 10 юни.

На миналогодишното Световно първенство в Токио Уанионий постигна впечатляващ резултат от 1:41.86, за да спечели първата си световна титла. В това състезание той изпревари Седжати, който остана със среброто с време 1:41.90, докато Ароп взе бронза с 1:41.95. През последните години тримата атлети доминират в дисциплината на две обиколки, създавайки поредица от вълнуващи битки на най-големите състезания.

Уанионий се завръща в Осло с амбицията да защити титлата, която спечели в норвежката столица миналата година. На Диамантената лига в Осло през 2025 г. кенийската звезда спря хронометъра на 1:42.78, осигурявайки си победата пред испанеца Мохамед Атауи (1:42.90), а Седжати зае третото място с 1:43.06.

Уанионий влиза в сезон 2026 на Диамантената лига след блестяща кампания през 2025 г., която завърши с най-доброто време в света на 800 метра. Той откри сезона на Диамантената лига в Рабат, завършвайки трети с 1:43.37. Чеписо Масалела от Ботсвана спечели с 1:42.70, а британецът Макс Бъргин записа 1:43.34 за второто място.

След това Уанионий започна победна серия във веригата, която стартира в Осло и продължи с триумф в Стокхолм, където постигна време 1:41.95. В това състезание Седжати (1:42.27) и американецът Джош Хоуи (1:42.43) допълниха подиума.

Той продължи серията си в Монако, постигайки най-бързото време за 2025 г. – 1:41.44, докато Хоуи (1:42.01) и Седжати (1:42.20) го последваха на второ и трето място.

На Диамантената лига в Лондон Уанионий отново беше в страхотна форма, записвайки 1:42.00, за да изпревари Ароп (1:42.22) и Бъргин (1:42.36). Единственото му колебание дойде в Лозана, където завърши втори с 1:43.29 зад Хоуи, който спечели златото с 1:42.82. Но на финала на Диамантената лига през 2025 г. Уанионий беше безпогрешен и грабна трофея с време 1:42.37.

Бъргин (1:42.42) и Ароп (1:42.57) допълниха подиума. Уанионий вече даде заявка за нов силен сезон, след като откри кампанията си за 2026 г. с победа на 1500 метра на турнира Kip Keino Classic.

В това състезание той постигна 3:34.11, за да надделее над световния бронзов медалист Рейнолд Черуйот, който записа 3:34.73, а Даниел Мунгути допълни подиума с 3:36.21. След майсторското си представяне на Kip Keino Уанионий обяви и амбициите си за бързи времена на 800 метра тази година. “Бягах тези 1500 метра за издръжливост, но фокусът ми за сезона е върху 800-те метра и да бягам много бързо“, каза той.

Снимки: Gettyimages