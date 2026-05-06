Тежки условия и подобрени рекорди на “Коджа кая“ при откриването на Националния шампионат по скайрънинг

С подобрени рекорди и при нетипично студено, и динамично време премина осмото издание на състезанието по планинско бягане Коджа кая епик трейл, което се проведе на 2 и 3 май. По традиция състезанието даде старт и на Националния шампионат по скайрънинг, а село Билка в Източна Стара планина събра близо 900 планински бегачи от България и още 14 държави. В първия ден от надпреварата на старта застанаха участниците в двете дълги трасета – 75 км с 4400 метра сумарно изкачване и 42 км с 2700 метра денивелация.

При изключително силна конкуренция и променливи метео условия Петър Христов спечели 75-километровата „епик“ дистанция, и успя да запази короната от миналата година, като вече е с две титли. Христов счупи рекорда на Николай Дерменджиев от 2022 г. с цели 20 минути и успя да падне под границата от 9 часа – 8:59:18. Втори с 36 минути изоставане се нареди шампионът от 2024 г Иво Андреев, а третата позиция спечели Максим Божилов с време 9:47.

При жените най-бърза бе Емел Махмуд – 10:50:08, а среброто и бронза спечелиха Полина Маврева – 11:16 и Златка Вълчева – 11:26.

На 42-километровото трасе пръв при мажете за втора поредна година финишира Емил Недков с време 5:16:36, а на втора и трета позиция се наредиха Антон Кадиев с време 5:24 и Антон Кадиев – 5:41.

При дамите най-бърза бе Лина Христова, падайки под 6 часовата бариера, с време 5:59:01. Втроа и трета останаха Атанаска Атанасова – 6:05 и Росица Стефанова – 6:14

Във втория ден от надпреварата времето също не бе благосклонно към участниците – ниски температури, силен вятър и епизодични валежи от дъжд и суграшица. Хлъзгавите скали и калните участъци обаче направиха надпреварата още по-предизвикателна.

30-километровата „скай“ дистанция с почти 2000 метра денивелация бе спечелена от Александър Спасов с време 3:18:29. На по-малко от 3 минути изоставане на втора позиция завърши Тони Петков, а третата позиция завоюва Иван Митев с време 3:31:04

При дамите битката бе се реши във финалните метри, а на първа позиция финишира Надежда Атанасова с време 4:12:48. Втора с 41 секунди разлика се нареди състезателката от Русия – Мария Василенко, а третата позиция спечели Петя Златанова – 4:19:38

Най-късото 14-километрово трасе, с 1050 метра сумарно изкачване, отново бе спечелено от Шабан Мустафа. Хлъзгавият терен не попречи на световния шампион по планинско бягане за ветерани да спечели надпреварата с рекорд на трасето – 1:27:47. Втори се нареди Славян Генчев с 10 минути изоставане, а третата позиция се реши с „фотофиниш“. Методи Михалев изпревари с 1 секунда Петър Захариев.

При дамите рожденичката Иванка Христова и Недред Заструг завършиха рамо до рамо и си поделиха първата позиция с време – 2:02:01. На трета позиция се нареди София Петрова – 2:15:48.

Скоростното изкачване на вр. Коджа кая, което от тази година носи името „Купа Атанас Димитров“, спечели Шабан Мустафа с време 21:51, а при жените първа се нареди Антония Георгиева с време 27:41.