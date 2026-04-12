  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ян Ютонг с индивидуална и отборна титла при девойките в Бразилия

Ян Ютонг с индивидуална и отборна титла при девойките в Бразилия

  • 12 апр 2026 | 17:30
Ян Ютонг с индивидуална и отборна титла при девойките в Бразилия

Ян Ютонг триумфира в оспорваното състезание на 10 км спортно ходене за девойки до 20 години на Световния отборен шампионат по спортно ходене в Бразилия, като спечели както индивидуалната, така и отборната титла за Китай.

Едва в заключителните етапи на надпреварата 19-годишната атлетка успя да се откъсне от италианката Серена ди Фабио, европейска шампионка до 18 години и седма в същата дисциплина преди две години. Ян пресече финалната линия с време 46:11, с десет секунди пред Ди Фабио. Нейната сънародничка Ни Лихуа завърши трета с 46:37, с което подпечата отборното злато за Китай.

Китай доминира в отборното класиране и си върна златните медали, две години след като Испания прекъсна четирикратната им победна серия.

Италия спечели отборното сребро с 12 точки, само с една пред Япония. Това е най-добрият отборен резултат за Италия в състезанието за девойки до 20 години на шампионата и първи подиум за Япония в женска надпревара.

Още от Лека атлетика

Шуре Демисе от Етиопия постави нов рекорд на Маратона на Париж

Шуре Демисе от Етиопия постави нов рекорд на Маратона на Париж

  • 12 апр 2026 | 15:21
  • 406
  • 0
Насър започва защитата на титлата си на 400 метра в Шанхай

Насър започва защитата на титлата си на 400 метра в Шанхай

  • 12 апр 2026 | 14:33
  • 261
  • 0
Първа маратонска победа за Крипа в Париж

Първа маратонска победа за Крипа в Париж

  • 12 апр 2026 | 13:52
  • 685
  • 0
Гаут Гаут подобри световния рекорд на 200 метра за юноши под 20 години

Гаут Гаут подобри световния рекорд на 200 метра за юноши под 20 години

  • 12 апр 2026 | 13:17
  • 4330
  • 2
Ехамер и Ходжкинсън са атлетите на месец март 2026

Ехамер и Ходжкинсън са атлетите на месец март 2026

  • 10 апр 2026 | 19:55
  • 1087
  • 0
Абди се цели в европейския си рекорд на маратона в Ротердам

Абди се цели в европейския си рекорд на маратона в Ротердам

  • 10 апр 2026 | 19:25
  • 1392
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 24288
  • 44
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 6550
  • 18
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 5933
  • 14
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 19594
  • 49
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 3594
  • 1
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 6655
  • 10