Ян Ютонг с индивидуална и отборна титла при девойките в Бразилия

Ян Ютонг триумфира в оспорваното състезание на 10 км спортно ходене за девойки до 20 години на Световния отборен шампионат по спортно ходене в Бразилия, като спечели както индивидуалната, така и отборната титла за Китай.

Едва в заключителните етапи на надпреварата 19-годишната атлетка успя да се откъсне от италианката Серена ди Фабио, европейска шампионка до 18 години и седма в същата дисциплина преди две години. Ян пресече финалната линия с време 46:11, с десет секунди пред Ди Фабио. Нейната сънародничка Ни Лихуа завърши трета с 46:37, с което подпечата отборното злато за Китай.

Китай доминира в отборното класиране и си върна златните медали, две години след като Испания прекъсна четирикратната им победна серия.

Италия спечели отборното сребро с 12 точки, само с една пред Япония. Това е най-добрият отборен резултат за Италия в състезанието за девойки до 20 години на шампионата и първи подиум за Япония в женска надпревара.