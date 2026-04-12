Торес донесе златото на Еквадор в маратона в Бразилия

Еквадорката Паула Торес постигна най-голямата победа в кариерата си досега, спечелвайки маратона при жените и отборната титла на Световния отборен шампионат по спортно ходене в Бразилия. Подобно на победителя при мъжете Хаято Кацуки, Торес се откъсна рано от останалите състезателки и натрупа непреодолима преднина. Световната бронзова медалистка завърши с време 3:24:37 – второто най-бързо време, регистрирано някога в новата дисциплина на спортното ходене.

С четири състезателки в топ девет, включително завършилата на трето място Натали Леон, Еквадор взе златото и в отборното класиране. 21-годишната София Фиорини от Италия спечели индивидуално и отборно сребро.

Торес пристигна на шампионата като една от фаворитките, въпреки че 25-годишната атлетка правеше своя дебют в тази дистанция и се състезаваше в най-дългото състезание в кариерата си досега, навлизайки в непознати води.

Тя обаче не показа никакъв страх и се откъсна още в първия километър. Никой от останалите в групата не прояви интерес да последва еквадорката толкова рано в надпреварата, което ѝ позволи да увеличава преднината си с всяка обиколка.

В един момент авансът на Торес пред останалите достигна три минути. През втората половина на състезанието преследващата група осъзна, че има много работа, за да настигне Торес, и започна да увеличава темпото.

Около 24-ия километър представителката на домакините Вивиан Лира сформира преследващо трио заедно с Фиорини и нейната италианска съотборничка Елеонора Джорджи. Само мигове по-късно обаче, след около два часа състезателно време, италианското дуо успя да се откъсне от Лира, която започна да показва признаци на умора.

След още десет километра преднината на Торес все още беше огромна. Междувременно Фиорини успя да се откъсне от Джорджи.

С всяка изминала обиколка победата на Торес ставаше все по-сигурна. Надеждите на Джорджи за подиум избледняха, когато тя трябваше да прекара четири минути в наказателната зона, след като получи третия си червен картон.

Фиорини натисна здраво в последните километри и стопи част от разликата с дългогодишната лидерка, но нямаше как да настигне Торес, която спечели с 3:24:37 – само на 18 секунди от най-доброто постижение, регистрирано досега в тази дисциплина.

Фиорини удържа второто място с личен рекорд от 3:25:42, докато Натали Леон осигури две еквадорки на подиума, завършвайки трета с 3:31:47. Италианката Федерика Куриаци беше четвърта, а Лира се класира пета. Джорджи завърши седма, давайки на Италия три състезателки в топ седем, но осмото място на Карла Харамийо донесе на Еквадор достатъчно точки, за да триумфира пред Италия.

За голяма радост на местните фенове, Бразилия спечели бронза – първият им отборен медал в историята на тези шампионати.

Преди четири години, когато дисциплината на 35 км дебютира – и всъщност единственото ѝ участие – на Световния отборен шампионат по спортно ходене, индивидуалната и отборната титла също отидоха при Еквадор благодарение на триумфа на Гленда Морехон.

Днес в Бразилия историята се повтори, като Еквадор си осигури индивидуалната и отборната корона в нова дистанция, този път благодарение на Паула Торес.

Тя става едва третата еквадорска атлетка, печелила на Световния отборен шампионат по спортно ходене, след трикратния победител Джеферсон Перес – който държеше финалната лента тук, в Бразилия – и победителката на 35 км от 2022 г. Морехон.

Снимки: Gettyimages