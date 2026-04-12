Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Пу доминира в надпреварата при младежите до 20 години в Бразилия

Пу доминира в надпреварата при младежите до 20 години в Бразилия

  • 12 апр 2026 | 17:08
  • 145
  • 0
Пу доминира в надпреварата при младежите до 20 години в Бразилия

Пу Хуадзя спечели състезанието на 10 км спортно ходене за младежи до 20 години на Световния отборен шампионат по спортно ходене в Бразилия 26, връщайки титлата отново в китайски ръце. 18-годишният атлет демонстрира пълно превъзходство и триумфира с преднина от 49 секунди, пресичайки финалната линия с личен рекорд от 39:58.

Защитаващият титлата си австралиец Айзък Бийкрофт, който спечели в Анталия преди две години едва на 16, трябваше да се задоволи с второто място с време 40:47. Алесио Копола се класира трети (41:16) и изведе Италия до отборната титла.

Състезанието започна предпазливо, като Бийкрофт поведе голяма група състезатели през първия километър. С наближаването на втория километър австралиецът леко увеличи темпото, но Пу го последва плътно.

След 14 минути от старта Пу и Бийкрофт вече имаха петсекундна преднина пред останалите и продължиха да се движат рамо до рамо през по-голямата част от първата половина на дистанцията.

През втората половина обаче Пу успя да се откъсне от Бийкрофт, натрупвайки значителна преднина пред австралиеца, който в края на миналата година постави световен рекорд на 10 000 метра за младежи до 20 години.

Пу, който участва в първото си състезание извън Китай, набра мощна скорост и финишира с време 39:58 – четвъртото най-бързо време за победител в историята на тези шампионати. Това е петият път в последните шест издания на Световния отборен шампионат по спортно ходене, в който Китай печели титлата при младежите до 20 години.

Бийкрофт завърши втори с 40:47, а Копола се нареди трети с 41:16.

“Мисля, че стратегията ми за състезанието беше добра, особено към края“, заяви Пу. “Чувствах се добре, което беше окуражаващо. Целта ми за следващото състезание е да сляза под 39 минути.“

Снимка: World Athletics

Следвай ни:

Виж всички

