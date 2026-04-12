Пу доминира в надпреварата при младежите до 20 години в Бразилия

Пу Хуадзя спечели състезанието на 10 км спортно ходене за младежи до 20 години на Световния отборен шампионат по спортно ходене в Бразилия 26, връщайки титлата отново в китайски ръце. 18-годишният атлет демонстрира пълно превъзходство и триумфира с преднина от 49 секунди, пресичайки финалната линия с личен рекорд от 39:58.

Защитаващият титлата си австралиец Айзък Бийкрофт, който спечели в Анталия преди две години едва на 16, трябваше да се задоволи с второто място с време 40:47. Алесио Копола се класира трети (41:16) и изведе Италия до отборната титла.

Състезанието започна предпазливо, като Бийкрофт поведе голяма група състезатели през първия километър. С наближаването на втория километър австралиецът леко увеличи темпото, но Пу го последва плътно.

След 14 минути от старта Пу и Бийкрофт вече имаха петсекундна преднина пред останалите и продължиха да се движат рамо до рамо през по-голямата част от първата половина на дистанцията.

През втората половина обаче Пу успя да се откъсне от Бийкрофт, натрупвайки значителна преднина пред австралиеца, който в края на миналата година постави световен рекорд на 10 000 метра за младежи до 20 години.

Пу, който участва в първото си състезание извън Китай, набра мощна скорост и финишира с време 39:58 – четвъртото най-бързо време за победител в историята на тези шампионати. Това е петият път в последните шест издания на Световния отборен шампионат по спортно ходене, в който Китай печели титлата при младежите до 20 години.

“Мисля, че стратегията ми за състезанието беше добра, особено към края“, заяви Пу. “Чувствах се добре, което беше окуражаващо. Целта ми за следващото състезание е да сляза под 39 минути.“



