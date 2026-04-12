Абди се пребори с крампи за време 2:04:19 в Ротердамския маратон

Башир Абди беше напът да спечели трета победа в Ротердамския маратон и значително да подобри европейския си рекорд, преди да настъпят последните четири километра в неделната сутрин. Белгиецът обаче намали драстично темпото в заключителната част на състезанието поради крампи. Малко след 40-километровата отсечка той беше изпреварен от етиопеца Гуйе Адола, който грабна победата с време 2:03:54.

Двукратният олимпийски медалист Абди дори беше принуден да спре в последния километър. Въпреки това Абди събра сили и завърши на трето място с 2:04:19 – третото най-бързо време в кариерата му досега. В историята само трима други европейски маратонци са постигали по-добър резултат.

Във финалните етапи се виждаше как Абди се държи за бедрото, но белгиецът обясни проблемите си с крамп в прасеца на крака – проблем, който се появил още по време на полумаратона в Гент миналия месец, където той постави белгийски рекорд от 59:28.

“Всичко вървеше по план. От първия до 38-ия километър бях перфектно в графика. През последните четири километра получих крампи в левия прасец. Дори се наложи да спирам няколко пъти“, заяви Абди, цитиран от Sporza.be.

“Мога да бъда доволен след една трудна година. Щастлив съм с 2:04. Дори мислех да се откажа. Не знаех дали ще мога отново да бягам на моето ниво, но не исках да се предавам“, добави той.

Абди вече притежава три от шестте най-бързи времена, постигани от европейци в историята на мъжкия маратон.

Филмон Тесфу спечели титлата на Нидерландия в маратона, завършвайки седми с личен рекорд от 2:06:40. Той финишира едно място пред сребърния медалист от Европейското първенство по полумаратон за 2024 г. – италианеца Пиетро Рива, който също записа личен рекорд от 2:06:46.

При жените състезанието беше спечелено от етиопката Мекидес Шимелес с рекорд на трасето от 2:18:56. Най-добре представилата се европейка беше французойката Клеманс Калвен, която завърши пета с личен рекорд от 2:25:24.

Снимки: Imago