Силна Дарина Нанева с 16 точки, Йединство загуби полуфинал №1 в Сърбия

Националката Дарина Нанева и нейният Йединство (Стара Пазова) загубиха първия си мач от полуфиналните плейофи в сръбската Суперлига. Нанева и съотборничките й отстъпиха като домакини на Уб с 1:3 (24:26, 26:24, 23:25, 13:25) в първата среща от полуфинала помежду им, играна снощи.

По този начин Йединство изостава с 0-1 победи в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 мача. Вторият двубой между двата тима е във вторник (14 април).

Дарина Нанева изигра много силен мач и завърши втора по резултатност с 16 точки (3 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака - +12). Аня Зубич (2 аса и 29% ефективност в атака - +3) и Ема Клопич (2 блока и 58% ефективност в атака - +13) реализираха с по точка повече - 17, но и това не беше достатъчно за успех.

За тима на Уб Бояна Челич заби 23 точки (5 блока!, 40% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +10), а Изидора Родич добави 16 точки за победата.