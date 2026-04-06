Дарина Нанева и Йединство на полуфинал в Сърбия

Националката Дарина Нанева и тимът на Йединство (Стара Пазова) се класираха на полуфинали в сръбската Суперлига. Воденият от Йово Чакович отбор надигра Йединство (Ужице) с 3:0 (25:17, 25:21, 25:14) във втория четвъртфинален двубой помежду им.

В полуфиналната фаза Нанева и съотборничките ѝ ще срещнат Уб, който отстрани Раднички Бластърс. Първият мач е на 11 април (събота), вторият двубой ще се проведе на 14 април (вторник).

В първия мач Йединство надделя с 3:2 гейма.

Дарина Нанева не се появи в игра. 15 точки записа Аня Зубич (1 ас, 2 блокади). 13 точки записа Ема Клопич (1 ас, 2 блокади). За съперника Бояна Попович записа 10 точки (1 блокада).