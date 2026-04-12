Венцеслав Иванов: Бихме заслужено, да останем сериозни до края на сезона

Ком (Берковица) надигра у дома Янтра (Полски Тръмбеш) с 3:0. Срещата е от 17-ия кръг на Северозападна Трета лига. Венцеслав Иванов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Ком с категоричен успех

„Доволен съм от сериозното отношение на отбора и поздравявам момчетата. Не оставихме съмнение в превъзходството си и го материализирахме след една дузина голови положения, които пропуснахме преди да вкараме втория гол. Трябва да запазим този ритъм и настроение и за следващите мачове до края на сезона“.