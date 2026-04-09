Венцеслав Иванов за мача с Янтра (ПТ)

Утре Ком (Берковица) приема Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от 17-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Трудно изпитание. Срещу нас е опитен отбор, с добри футболисти. Опасни са, особено когато гостуват. За нас най-важното е да възстановим силите си след последния ни двубой, който изиграхме на тежък терен срещу сериозен съперник. Сега трябва да покажем същото желание, каквото демонстрирахме срещу Локомотив (Мездра). Да използваме инерцията. Да покажем същия КПД – пак да създаваме положения, но и да вкарваме голове. Напълно нормално е на нашия стадион да търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.