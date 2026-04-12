Мира Андреева спечели титлата в Линц

Руската тийнейджърка Мира Андреева спечели титлата на тенис турнира в Линц на клей с награден фонд повече от 1 милион евро, след като се наложи над финала над Анастасия Потапова от Австрия след 1:6, 6:4, 6:3 за близо два часа на корта.

Потапова влезе по-добре в мача, като в първия сет направи три пробива и поведе убедително след 6:1. Рускинята реагира във втората част, като два пъти проби съперничката си, която върна само един пробив и изравни след 6:4.

Андреева бе по-вдъхновена и в третия сет, като поведе с 3:2 след пробив, но Потапова направи рибрейк за 3:3. Рускинята спечели следващите три гейма и триумфира с титлата в австрийския град. Това е шеста титла за 18-годишната Андреева, която бе поставена под номер 1 в схемата на турнира. Тя спечели 500 точки за ранглистата на WТА, както и чек за 161 310 евро.