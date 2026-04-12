  Мира Андреева спечели титлата в Линц

Мира Андреева спечели титлата в Линц

  • 12 апр 2026 | 18:18
Мира Андреева спечели титлата в Линц

Руската тийнейджърка Мира Андреева спечели титлата на тенис турнира в Линц на клей с награден фонд повече от 1 милион евро, след като се наложи над финала над Анастасия Потапова от Австрия след 1:6, 6:4, 6:3 за близо два часа на корта.

Потапова влезе по-добре в мача, като в първия сет направи три пробива и поведе убедително след 6:1. Рускинята реагира във втората част, като два пъти проби съперничката си, която върна само един пробив и изравни след 6:4.

Андреева бе по-вдъхновена и в третия сет, като поведе с 3:2 след пробив, но Потапова направи рибрейк за 3:3. Рускинята спечели следващите три гейма и триумфира с титлата в австрийския град.  Това е шеста титла за 18-годишната Андреева, която бе поставена под номер 1 в схемата на турнира. Тя спечели 500 точки за ранглистата на WТА, както и чек за 161 310 евро.

Пропуснат мачбол и драматична загуба за Шиникова на финала в Египет

Пропуснат мачбол и драматична загуба за Шиникова на финала в Египет

Американка спря Томова в Щутгарт

Американка спря Томова в Щутгарт

Италия се справи с Япония и е на финалите в "Били Джийн Кинг Къп"

Италия се справи с Япония и е на финалите в "Били Джийн Кинг Къп"

Топалова отпадна на крачка от финала на сингъл в САЩ

Топалова отпадна на крачка от финала на сингъл в САЩ

Мира Андреева ще срещне Анастасия Потапова за трофея в Линц

Мира Андреева ще срещне Анастасия Потапова за трофея в Линц

Яник Синер си осигури директен двубой с Карлос Алкарас за първото място на ATP

Яник Синер си осигури директен двубой с Карлос Алкарас за първото място на ATP

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Челси 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Кукурея

Челси 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Кукурея

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

