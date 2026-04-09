Добромир Дафинов: Доростол винаги може да те накаже

В събота, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Доростол (Силистра). Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Следваме процеса да се утвърдим в Трета лига. Именно за това е немислимо да подценяваме който и да било двубой. Доростол е сред труднопреодолимите отбори. Винаги може да те накаже. Трябва да излезем и да изиграем на макс 90-те минути. Вярвам, че можем да се поздравим с успех. Важно е да го направим за нашите фенове“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.