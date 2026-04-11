Грязин изостана заради повреда, има шанс за подиум в WRC2

Българският пилот Николай Грязин (Ланча) изостана в битката за победата в WRC2 в рали „Хърватия“, след като получи повреда във вече печално известния етап №14.

Дотогава Грязин се движеше втори в WRC2, на малко над половин минута зад съотборника си Йоан Росел, но във второто минаване на „Генералски стол“ Грязин загуби още над 1 минута заради технически проблем, който той не можа да обясни на финала на етапа.

Така зад Йоан Росел втори излезе по-малкия му брат Лео (Ситроен), като в края на деня разликата между двамата е 1.03,2 минути.

Трети е финландецът Рупе Корхонен (Тойота), който също имаше проблеми в етап 14, където се завъртя малко преди финала, а преди последния ден е на 15,5 секунди зад Лео Росел и на 13 секунди пред Грязин, така че битката за местата на подиума продължава и утре.

