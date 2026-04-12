Дубай потвърди официално раздялата с Юрица Големац

Участникът в Евролигата Дубай потвърди официално, че Юрица Големац вече не е старши треньор на отбора. Борещият се за влизане в плейофите новак в елитния турнир благодари на словенския специалист, който по-рано през сезона подписа договор до 2028 г. с клуба, но ето, че сега ще търси друго място, където да продължи треньорската си кариера.

"Искаме да благодарим на треньора Юрица за неговата отдаденост, професионализъм и всеотдайност по време на престоя му с отбора. Ян Шентюрц ще поеме ролята на временен старши треньор за мача срещу Будучност", написаха от Дубай в Instagram.

Освен това клубът излезе с изявление и на официалния си сайт:

"Дубай и Юрица Големац прекратиха сътрудничеството си по взаимно съгласие, което влиза в сила незабавно.

Клубът благодари на Големац за неговия професионализъм, отдаденост и всеотдайност по време на престоя му в Дубай.

Назначен през лятото на 2024 г., Големац изигра ключова роля в първите два сезона на клуба, включително и в дебютната кампания в Адриатическата лига, където Дубай завърши на трето място след класиране на полуфиналите.

Дубай освободи треньора си само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата

Този сезон, в дебютното участие на клуба в Евролигата, той ръководи отбора в 59 мача – 37 в Евролигата и 22 в Адриатическата лига. Преди последния кръг от редовния сезон в Евролигата, Дубай в момента има баланс от 19 победи и 18 загуби и заема 11-о място в таблицата.

В Адриатическата лига отборът има 19 победи и 3 загуби и в момента дели първото място с КК Партизан Белград. Ян Шентюрц ще изпълнява функциите на временен старши треньор за мача в понеделник срещу Будучност".

