Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Дубай освободи треньора си само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата

  • 12 апр 2026 | 08:20
  • 502
  • 0
Ръководството на Дубай е взело решение да се раздели с треньора на тима Юрица Големац само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата, съобщава журналистът Дарко Джелетович.

Новакът в Евролигата все още се бори за участие в плей-ин турнира, но шансовете на отбора намаляха значително след поражението у дома от Анадолу Ефес (69:85) и тимът е зависим от резултатите, които ще се получат в последния кръг.

В момента Дубай е 11-и в подреждането с баланс 19-18. На десета позиция е Барселона с актив 20-17. В заключителния кръг Дубай е домакин на Валенсия, докато Барселона приема Байерн Мюнхен.

В Адриатическата лига Дубай дели първото място в класирането с Партизан.

Интересно за отбелязване е, че Големац подписа договор с Дубай до 2028 година в началото на настоящия сезон.

48-годишният словенец пое Дубай през лятото на 2024 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Важен играч остава в Цървена звезда до 2028 г.

  • 11 апр 2026 | 14:17
  • 622
  • 0
Джъстин Робинсън е MVP на 37-ия кръг в Евролигата

  • 11 апр 2026 | 14:03
  • 484
  • 0
Рекорд: Везенков и Олимпиакос завършиха гостуванията си в Евролигата с положителен баланс

  • 11 апр 2026 | 13:35
  • 1731
  • 0
Пълна лудница в последния кръг от редовния сезон на Евролигата

  • 11 апр 2026 | 13:18
  • 1442
  • 0
Президентът на Апоел възхвалява Вуйошевич и разкри как приятелката на Мицич го е променила

  • 11 апр 2026 | 13:11
  • 1335
  • 0
Много победи за гостите в Евролигата днес

  • 10 апр 2026 | 23:53
  • 2600
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 39329
  • 420
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 31800
  • 74
Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 601
  • 0
Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

  • 11 апр 2026 | 21:29
  • 40488
  • 69
Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

  • 11 апр 2026 | 21:22
  • 26614
  • 21
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 12409
  • 5