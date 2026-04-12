Дубай освободи треньора си само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата

Ръководството на Дубай е взело решение да се раздели с треньора на тима Юрица Големац само кръг преди края на редовния сезон в Евролигата, съобщава журналистът Дарко Джелетович.

Новакът в Евролигата все още се бори за участие в плей-ин турнира, но шансовете на отбора намаляха значително след поражението у дома от Анадолу Ефес (69:85) и тимът е зависим от резултатите, които ще се получат в последния кръг.

В момента Дубай е 11-и в подреждането с баланс 19-18. На десета позиция е Барселона с актив 20-17. В заключителния кръг Дубай е домакин на Валенсия, докато Барселона приема Байерн Мюнхен.

В Адриатическата лига Дубай дели първото място в класирането с Партизан.

Интересно за отбелязване е, че Големац подписа договор с Дубай до 2028 година в началото на настоящия сезон.

48-годишният словенец пое Дубай през лятото на 2024 г.

The word from Sarajevo is that Dubai Basketball@dubaibasket head coach Jurica Golemac has been fired ‼️



at @DarkoBasketball @magazinkos1 pic.twitter.com/esApHpAOxB — Darko Dželetović (@DarkoBasketball) April 11, 2026

Снимки: Imago