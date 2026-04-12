  3. Олимпийският шампион Гейбъл Стивсън подписа с UFC

Олимпийският шампион Гейбъл Стивсън подписа с UFC

  • 12 апр 2026 | 11:46
Олимпийският шампион Гейбъл Стивсън подписа с UFC

Елитната ММА верига UFC подписа договор с олимпийския шампион от Токио 2020 Гейбъл Стивсън. Новото попълнение към редиците на UFC беше обявено официално по време на живото излъчване на изданието UFC 327.

Стивсън беше сред публиката на събитието, седнал до бившия шампион в тежка и полутежка категория Джон Джоунс. Джоунс ръководи прехода на Стивсън към кариера в смесените бойни изкуства. В излъчването на UFC 327 беше обявено също, че Стивсън ще направи дебюта си на изданието UFC 329 на 11 юли, но съперникът му не бе обявен.

Припомняме, че бившият национал на САЩ в свободната борба премина към професионалния ММА през 2025 година. Досега той е постигнал три победи в първия рунд. Възпитаникът на Университета на Минесота също така е подписал договор с веригата за борба "Real American Freestyle" и се очаква да дебютира на 30 май на RAF 9, като ще се изправи срещу Александър Романов.

Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача
Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача
Още от Бойни спортове

Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон

Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон

  • 11 апр 2026 | 23:48
  • 6450
  • 0
Тайсън Фюри показа класа и се върна към победите

Тайсън Фюри показа класа и се върна към победите

  • 11 апр 2026 | 20:55
  • 29171
  • 28
Лъвското сърце с успешна първа битка след напускането му на UFC

Лъвското сърце с успешна първа битка след напускането му на UFC

  • 11 апр 2026 | 18:24
  • 910
  • 0
Доналд Тръмп е сред очакваните гости на UFC 327

Доналд Тръмп е сред очакваните гости на UFC 327

  • 11 апр 2026 | 17:07
  • 1797
  • 0
Джим Милър получи съперник за неговата битка номер 47 в UFC

Джим Милър получи съперник за неговата битка номер 47 в UFC

  • 11 апр 2026 | 16:51
  • 1023
  • 0
Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?

Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?

  • 11 апр 2026 | 16:42
  • 4761
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 4653
  • 14
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 9899
  • 24
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 2490
  • 8
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 2786
  • 3
Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

  • 11 апр 2026 | 21:29
  • 46920
  • 74
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 15024
  • 6