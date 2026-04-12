Олимпийският шампион Гейбъл Стивсън подписа с UFC

Елитната ММА верига UFC подписа договор с олимпийския шампион от Токио 2020 Гейбъл Стивсън. Новото попълнение към редиците на UFC беше обявено официално по време на живото излъчване на изданието UFC 327.

Стивсън беше сред публиката на събитието, седнал до бившия шампион в тежка и полутежка категория Джон Джоунс. Джоунс ръководи прехода на Стивсън към кариера в смесените бойни изкуства. В излъчването на UFC 327 беше обявено също, че Стивсън ще направи дебюта си на изданието UFC 329 на 11 юли, но съперникът му не бе обявен.

Припомняме, че бившият национал на САЩ в свободната борба премина към професионалния ММА през 2025 година. Досега той е постигнал три победи в първия рунд. Възпитаникът на Университета на Минесота също така е подписал договор с веригата за борба "Real American Freestyle" и се очаква да дебютира на 30 май на RAF 9, като ще се изправи срещу Александър Романов.

