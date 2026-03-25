  3. Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача

Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача

  • 25 март 2026 | 20:24
  • 110
  • 0
Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача

Олимпийският златен медалист и изгряваща ММА звезда Гейбъл Стивсън се присъединява към Real American Freestyle (RAF).

Новината беше потвърдена пред mmafighting.com от мениджмънта на Стивсън, като се уточнява, че той е подписал договор за няколко мача с веригата за свободна борба. Дебютът му е насрочен за събитието RAF 9 в Далас, като опонентът му все още не е определен.

Стивсън, който е двукратен национален шампион и олимпийски шампион от игрите в Токио през 2020 г., е смятан за един от най-ярките таланти в тежка категория в бойните спортове. Преди да се насочи към професионалните битки през 2025 г., 25-годишният атлет опита силите си в NFL и WWE. В ММА той все още няма загуба, като спечели дебюта си през септември с нокаут в първия рунд срещу Брейдън Питърсън. Последва победа над Били Суонсън в мач по правилата на „Dirty Boxing“, след което записа още две победи в ММА.

Гейбъл Стивсън записа трета поредна победа в ММА
Гейбъл Стивсън записа трета поредна победа в ММА

Никой от противниците на Стивсън досега не е успял да издържи повече от четири минути в първия рунд.

„Гейбъл е атлет, какъвто се ражда веднъж на поколение, и е една от най-големите звезди, които нашият спорт някога е създавал“, заяви в изявление изпълнителният директор на RAF Чад Бронстейн. „Нашата цел беше да изградим истински професионален дом за най-добрите борци в света и изборът на Гейбъл да се присъедини към RAF е доказателство, че се справяме точно с това.“

В борческата организация вече участват няколко активни бойци от UFC, сред които Арман Царукян, Майкъл Чандлър и Колби Ковингтън. Наскорошният шампион в категория петел Мераб Двалишвили също ще се състезава на RAF 8, а в събитията са се включвали и ветерани като Хенри Сехудо, Люк Рокхолд и Юрая Фейбър.

Алекс Перейра: Загубата от Израел Адесаня ми помогна

  • 25 март 2026 | 15:45
  • 433
  • 0
Лерoн Мърфи разкри контузията, която е получил в битката с Мовсар Евлоев

  • 25 март 2026 | 15:35
  • 372
  • 0
Камен Георгиев в Sportal Fight Club: Битката ми с Калоян Колев безспорно е достойна да оглави MAX FIGHT

  • 25 март 2026 | 14:17
  • 4725
  • 0
3-то издание на KWU SENSHI Световна купа за аматьори предстои през юли във Варна

  • 25 март 2026 | 13:02
  • 1483
  • 0
Мартин Петков преди MAX FIGHT 64: Искам само корави битки

  • 25 март 2026 | 12:19
  • 659
  • 0
Животът на Джи Ес Пи ще бъде пресъздаден в игрален филм

  • 25 март 2026 | 11:12
  • 366
  • 0
Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 14959
  • 23
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 25761
  • 36
България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 35206
  • 102
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 6031
  • 14
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 15478
  • 27
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 5676
  • 1