Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача

Олимпийският златен медалист и изгряваща ММА звезда Гейбъл Стивсън се присъединява към Real American Freestyle (RAF).

Новината беше потвърдена пред mmafighting.com от мениджмънта на Стивсън, като се уточнява, че той е подписал договор за няколко мача с веригата за свободна борба. Дебютът му е насрочен за събитието RAF 9 в Далас, като опонентът му все още не е определен.

Стивсън, който е двукратен национален шампион и олимпийски шампион от игрите в Токио през 2020 г., е смятан за един от най-ярките таланти в тежка категория в бойните спортове. Преди да се насочи към професионалните битки през 2025 г., 25-годишният атлет опита силите си в NFL и WWE. В ММА той все още няма загуба, като спечели дебюта си през септември с нокаут в първия рунд срещу Брейдън Питърсън. Последва победа над Били Суонсън в мач по правилата на „Dirty Boxing“, след което записа още две победи в ММА.

Гейбъл Стивсън записа трета поредна победа в ММА

Никой от противниците на Стивсън досега не е успял да издържи повече от четири минути в първия рунд.

„Гейбъл е атлет, какъвто се ражда веднъж на поколение, и е една от най-големите звезди, които нашият спорт някога е създавал“, заяви в изявление изпълнителният директор на RAF Чад Бронстейн. „Нашата цел беше да изградим истински професионален дом за най-добрите борци в света и изборът на Гейбъл да се присъедини към RAF е доказателство, че се справяме точно с това.“

В борческата организация вече участват няколко активни бойци от UFC, сред които Арман Царукян, Майкъл Чандлър и Колби Ковингтън. Наскорошният шампион в категория петел Мераб Двалишвили също ще се състезава на RAF 8, а в събитията са се включвали и ветерани като Хенри Сехудо, Люк Рокхолд и Юрая Фейбър.