Левски с нова шампионска стъпка след 1:0 срещу десет от Арда - на живо с отзивите от "Герена"
  Глобиха Унион (Берлин) заради пиротехника

Глобиха Унион (Берлин) заради пиротехника

  • 9 апр 2026 | 22:31
Глобиха Унион (Берлин) заради пиротехника

Унион (Берлин) бе глобен с 340 хиляди евро от Германската футболна федерация за това, че феновете на тима използваха пиротехника по време на мач от Бундислагата, който трябваше да бъде спрян, предаде ДПА.

Привържениците на Унион запалиха над 200 бенгалски огъня на срещата срещу Айнтрахт (Франкфурт) на 6 февруари. Тогава мачът бе прекъснат за около седем минути.

От федерацията заявиха, че Унион може да задържи 113 хиляди евро от сумата, за да засили мерките за сигурност и превенция на насилието по трибуните.

