Отборите от efbet Лига отбелязват Великден

Отборите от efbet Лига отбелязват днешния светъл празник с пожелания в социалните мрежи. На Великден християните честват Възкресението на Божия Син Иисус Христос на третия ден след разпятието.
Христос Воскресе!
ЛЕВСКИ:
"Христос Воскресе!
ПФК Левски честити най-големия християнски празник – Великден. Нека всички, независимо от цветове, пристрастия и каквито и да било различия помежду ни, бъдем по-смирени и добри. Нека има светлина, топлина и уют в домовете ви.
Бъдете здрави и благословени!".
ЛУДОГОРЕЦ:
"Христос Воскресе! ПФК Лудогорец поздравява своите фенове с настъпването на най-светлия християнски празник – Великден. Нека той донесе здраве, радост, мир и благоденствие във всеки дом".
ЦСКА 1948:
"Светъл Великден!
Пожелаваме здраве, щастие, мир и благоденствие на всички!
Нека празникът донесе много радост, топлина и споделени моменти с близките!".
ЦСКА:
"Христос Воскресе!
На днешния ден отбелязваме един от най-светлите християнски празници - Възкресение Христово!
Пожелаваме ви здраве, благополучие и светли Великденски празници!
Продължавайте да вярвате, да обичате и да подкрепяте любимия ЦСКА!".
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ):
"Христос воскресе!
Нека радостта, вярата и надеждата изпълват сърцата Ви!".
ЧЕРНО МОРЕ:
"Христос Воскресе! ПФК Черно море поздравява всички „моряци“ с настъпването на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово.
Великден е наричан Празник на всички празници!
Нека има мир, спокойствие и топлина в домовете Ви, а доброто и надеждата никога да не напускат сърцата Ви!
Бъдете здрави, бъдете добри и състрадателни, и вярвайте, че заедно можем да направим живота си по-добър!".
АРДА (КЪРДЖАЛИ):
"Великден е! Честит празник!".
СЛАВИЯ:
"Христос Воскресе!
Нека светлината на Възкресението изпълни сърцата с вяра, надежда и благодат. Нека великденските дни донесат мир, топлина и духовна сила, а доброто и обичта бъдат неизменен спътник през цялата година".
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ):
"Христос Воскресе!
ФК "Локомотив" (София) честити един от най-светлите християнски празници - Възкресение Христово!
Пожелаваме много здраве, щастие и благополучие на всички!".
БОТЕВ (ПЛОВДИВ):
"Христос Воскресе!
Нека светлината на Възкресение Христово донесе във всеки дом здраве, вяра и благословение.
Нека духът на единството и силата на "жълто-черната" общност ни водят към нови победи – на терена и в живота.
Пожелаваме ви светли празници, споделени с любимите хора и много радостни мигове с Ботев в сърцето!".
БОТЕВ (ВРАЦА):
"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Великден е време за смирение, доброта и надежда. Нека празнуваме обединени и по-силни! Пожелаваме ви здрави и щастливи празници със семейството, а на нашия любим Ботев – още много поводи за гордост!
Честит празник!".
ДОБРУДЖА:
"Честит Великден!
ПФК Добруджа пожелава на всички свои привърженици здраве, щастие и светли празнични дни.
Нека този свят празник донесе надежда, радост и още много поводи за гордост с любимия ни отбор!
Заедно сме по-силни!".
СПАРТАК (ВАРНА):
"Христос Воскресе!
Пожелаваме на всички спартаклии и техните семейства здраве, мир, благодат и светли празнични дни.
Нека вярата, надеждата и добротата бъдат винаги с нас.
Светъл Великден!".
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ):
"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В този най-светъл християнски празник ви пожелаваме здраве, мир и благополучие във вашите домове.
Нека Възкресението донесе надежда, светлина и спокойствие на всички вас и вашите семейства.
Нека тези празнични дни бъдат изпълнени с топлина, усмивки и споделени мигове с любимите хора.
Пожелаваме ви много радост, добро настроение и красиви великденски емоции.
Воистина Воскресе!".