Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Отборите от efbet Лига отбелязват Великден

Отборите от efbet Лига отбелязват Великден

  • 12 апр 2026 | 10:07
  • 660
  • 2
Отборите от efbet Лига отбелязват Великден

Отборите от efbet Лига отбелязват днешния светъл празник с пожелания в социалните мрежи. На Великден християните честват Възкресението на Божия Син Иисус Христос на третия ден след разпятието.

Христос Воскресе!

ЛЕВСКИ:

"Христос Воскресе!

ПФК Левски честити най-големия християнски празник – Великден. Нека всички, независимо от цветове, пристрастия и каквито и да било различия помежду ни, бъдем по-смирени и добри. Нека има светлина, топлина и уют в домовете ви.

Бъдете здрави и благословени!".

ЛУДОГОРЕЦ:

"Христос Воскресе! ПФК Лудогорец поздравява своите фенове с настъпването на най-светлия християнски празник – Великден. Нека той донесе здраве, радост, мир и благоденствие във всеки дом".

ЦСКА 1948:

"Светъл Великден!

Пожелаваме здраве, щастие, мир и благоденствие на всички!

Нека празникът донесе много радост, топлина и споделени моменти с близките!".

ЦСКА:

"Христос Воскресе!

На днешния ден отбелязваме един от най-светлите християнски празници - Възкресение Христово!

Пожелаваме ви здраве, благополучие и светли Великденски празници!

Продължавайте да вярвате, да обичате и да подкрепяте любимия ЦСКА!".

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ):

"Христос воскресе!

Нека радостта, вярата и надеждата изпълват сърцата Ви!".

ЧЕРНО МОРЕ:

"Христос Воскресе! ПФК Черно море поздравява всички „моряци“ с настъпването на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово.

Великден е наричан Празник на всички празници!

Нека има мир, спокойствие и топлина в домовете Ви, а доброто и надеждата никога да не напускат сърцата Ви!

Бъдете здрави, бъдете добри и състрадателни, и вярвайте, че заедно можем да направим живота си по-добър!".

АРДА (КЪРДЖАЛИ):

"Великден е! Честит празник!".

СЛАВИЯ:

"Христос Воскресе!

Нека светлината на Възкресението изпълни сърцата с вяра, надежда и благодат. Нека великденските дни донесат мир, топлина и духовна сила, а доброто и обичта бъдат неизменен спътник през цялата година".

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ):

"Христос Воскресе!

ФК "Локомотив" (София) честити един от най-светлите християнски празници - Възкресение Христово!

Пожелаваме много здраве, щастие и благополучие на всички!".

БОТЕВ (ПЛОВДИВ):

"Христос Воскресе!

Нека светлината на Възкресение Христово донесе във всеки дом здраве, вяра и благословение.

Нека духът на единството и силата на "жълто-черната" общност ни водят към нови победи – на терена и в живота.

Пожелаваме ви светли празници, споделени с любимите хора и много радостни мигове с Ботев в сърцето!".

БОТЕВ (ВРАЦА):

"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Великден е време за смирение, доброта и надежда. Нека празнуваме обединени и по-силни! Пожелаваме ви здрави и щастливи празници със семейството, а на нашия любим Ботев – още много поводи за гордост!

Честит празник!".

ДОБРУДЖА:

"Честит Великден!

ПФК Добруджа пожелава на всички свои привърженици здраве, щастие и светли празнични дни.

Нека този свят празник донесе надежда, радост и още много поводи за гордост с любимия ни отбор!

Заедно сме по-силни!".

СПАРТАК (ВАРНА):

"Христос Воскресе!

Пожелаваме на всички спартаклии и техните семейства здраве, мир, благодат и светли празнични дни.

Нека вярата, надеждата и добротата бъдат винаги с нас.

Светъл Великден!".

СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ):

"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В този най-светъл християнски празник ви пожелаваме здраве, мир и благополучие във вашите домове.

Нека Възкресението донесе надежда, светлина и спокойствие на всички вас и вашите семейства.

Нека тези празнични дни бъдат изпълнени с топлина, усмивки и споделени мигове с любимите хора.

Пожелаваме ви много радост, добро настроение и красиви великденски емоции.

Воистина Воскресе!".

Следвай ни:

