"Армейците" към феновете си: Продължавайте да вярвате, да обичате и да подкрепяте любимия ЦСКА

ЦСКА се обърна към своите привърженици по случай един от най-светлите християнски празници - Възкресение Христово. "Армейците" пожелаха на феновете си да продължават да обичат и подкрепят любимия си отбор.

Ето какво написаха от клуба:

"Христос Воскресе!

На днешния ден отбелязваме един от най-светлите християнски празници - Възкресение Христово!

Пожелаваме ви здраве, благополучие и светли Великденски празници!

Продължавайте да вярвате, да обичате и да подкрепяте любимия ЦСКА!