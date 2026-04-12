Слот: Победата над Фулъм показва характера на отбора

Арне Слот говори след победата с 2:0 на своя Ливърпул при домакинството срещу Фулъм в срещата от 32-рия кръг на английската Премиър лийг. Мърсисайдци дръпнаха с пет точки пред Челси в битката за Шампионската лига и дори лондончани днес да победят Манчестър Сити шампионите ще запазят петото си място.

“По-щастлив съм, отколкото бях след загубите с 4:0 и 2:0. Добро първо полувреме, бяхме близо до гол в няколко случая. Точно когато започнах да усещам, че Фулъм намира своя ритъм, Рио Нгумоа ни помогна с чудесен дрибъл покрай защитник, а след това и Мо Салах вкара. Чувствахме се доста комфортно на полувремето.

Съблекалнята днес беше по-добра, отколкото преди два-три дни, или дори преди седмица. Не е като всичко да е нормално отново след победата. Разбира се, всички разбират ситуацията след две загуби, загуба с 4:0 и загуба с 2:0, която се усещаше по-скоро като загуба с 2:0. Победата над Фулъм след само два дни почивка показва характера на отбора.

Изиграхме много мачове като днешния този сезон, но за съжаление, те не винаги завършваха с победа или суха мрежа. Много съм доволен, че не вкарахме гол и определено имаме нужда това да се случи отново във вторник срещу ПСЖ”, каза Слот.