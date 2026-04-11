  Денислав Димитров: В плейофите няма лесни победи

Денислав Димитров: В плейофите няма лесни победи

  • 11 апр 2026 | 20:45
Денислав Димитров: В плейофите няма лесни победи

Старши треньорът на Левски Денислав Димитров бе категоричен, че в решителната фаза на сезона няма място за подценяване, въпреки успеха на неговия тим срещу ЦПВК с 3:1 гейма.

"Първо благодаря. В този етап на плейофите, на полуфинална фаза, не мисля, че има лесен успех. Момичетата на ЦПВК се бориха, но ние бяхме подготвени за това“, заяви Димитров.

Специалистът коментира и промените в състава, като подчерта, че разчита на целия отбор, а не на отделни позиции.

Левски е на успех от финала, след като победи ЦПВК за втори път
Левски е на успех от финала, след като победи ЦПВК за втори път

"Аз не разчитам само на позицията център, а на всяка една от момичетата. Това съм го казвал и в предишни интервюта. В зависимост от това кой как се представя в тренировките, вземам решения кой да играе, кога да играе и така нататък“, допълни той.

Наставникът на "сините“ призна, че ще бъде важно отборът му да затвори серията възможно най-бързо, но акцентира върху нуждата от възстановяване преди следващия мач.

"Със сигурност ще бъде важно. Предстоят празници, нека първо момичетата да отпочинат, да бъдат със семействата си и след това ще анализираме и ще се подготвим за следващия двубой“, каза още Денислав Димитров.

Губим звездата на бъдещето! Как напускането на Симеон Николов ще се отрази на шампионата на Русия?

Алексей Вербов: Мони Николов може да избухне във всеки един момент

Пламен Константинов след загубата от Зенит: Лесно изхвърлихме тайбрека в кофата

Марица елиминира ЦСКА и ще играе за титлата

Мони Николов и Локомотив играха на макс, но Зенит спечели драматично полуфинал №3 в Новосибирск

Николай Къртев и Монпелие на полуфинал във Франция

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 27397
  • 272
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 21457
  • 63
Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

  • 11 апр 2026 | 21:22
  • 7340
  • 12
Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

  • 11 апр 2026 | 21:29
  • 10631
  • 32
Милан претърпя домакински разгром след неуспешен експеримент на Алегри

  • 11 апр 2026 | 20:55
  • 9504
  • 13
Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

  • 11 апр 2026 | 13:14
  • 31041
  • 73