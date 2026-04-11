Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски е на успех от финала, след като победи ЦПВК за втори път

Волейболистките на Левски София поведоха в серията с ЦПВК в полуфиналите на Демакс лигата. Воденият от Денислав Димитров тим се наложи над съперника с 3:1 (25:20, 22:25, 25:23, 25:20) в третия сблъсък помежду им, изигран в зала "Левски София".

Така "сините" записаха 2:1 успеха и са само на победа от финала в първенството.

Решителната четвърта среща е на 14 април (вторник), от 16:30 ч. в зала "Христо Ботев". Ако има и пети двубой, той ще е на 17 април (петък).

Двата отбора тръгнаха равностойно, като положението се запази до десетата точка. След това "сините" дръпнаха и не допуснаха да бъдат преодоляни.

Волейболистките на "полицейския" клуб поведоха с 5:0 и доминираха в следващите минути. В средата на гейма съперникът влезе в серия и изравни (11:11), но впоследствие момичетата на Евелина Цветанова и Петя Венева диктуваха положението и изравниха резултата.

В третия гейм играта тръгна под диктовката на ЦПВК (3:0), но след петата точка постепенно домакините направиха обрат и доминираха през по-голямата част от времето. В края имаше интрига, но момичетата на Денислав Димитров наложиха волята си.

Решителната четвърта част тръгна идентично на предходната, но "сините" бяха доста по-категорични. Така те записаха успеха след 25:20 и крайното 3:1 гейма.

Центърът Елена Коларова отбеляза впечатляващите 20 точки, като шест дойдоха от блокада, а три бяха асове. С по 14 точки завършиха три "сини" волейболистки - капитанът Славина Колева (1 ас), Габриела Жекова (2 аса, 2 блока) и Мария Златанова (4 аса). 

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

