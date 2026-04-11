Евелина Цветанова: Играхме на амплитуди, предполагам има пренавиване

Левски поведе с 2:1 победи в полуфиналната серия на волейболното първенство при дамите. „Сините“ се наложиха у дома с 3:1 гейма над ЦПВК в двубой, който продължи точно два часа.

Левски е на успех от финала, след като победи ЦПВК за втори път

„Играхме на амплитуди, позволявахме да ни правят поредица от точки с елементарни грешки. Не можахме да се нагодим на техния начален удар и не успяхме да им противодействаме с атаки от наша страна“, каза пред БНТ старши треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова.

Стефани Дянкова: Липсваше ни повече отборна игра

„Последният гейм до 10-ата точка имахме загубени 4 начални удара. Няма как да играем без начален удар, от другата страна ни натискаха със сервис. Трябва да излезем концентрирани изцяло в следващия мач, колкото и шаблонно да звучи. Това ни пречи в определени моменти. Предполагам има и пренавиване, прекалено голямо желание. Отборът на Левски е сериозен противник, поздравявам ги“, добави наставникът на ЦПВК.