Стефани Дянкова: Липсваше ни повече отборна игра

Волейболистката на ЦПВК Стефани Дянкова не скри разочарованието си след поражението с 1:3 гейма от Левски в третия полуфинален двубой между двата отбора. „Сините“ водят с 2:1 победи и вече са само на успех от място на финала срещу Марица.

„Смятам, че Левски се представиха добре, липсваше ни повече отборна игра и да вземаме правилните решения във важните моменти“, каза пред БНТ Стефани Дянкова.

„Със сигурност нашият сервис е сред основните ни елементи и оръжие, днес не се получи, не беше силен и агресивен и не се представихме толкова добре. Трябва да се съберем чисто ментално и психически, да излезем стегнати за победа в следващия мач. Знаем какво можем и на какво сме способни“, добави Дянкова.