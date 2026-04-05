  • 5 апр 2026 | 18:42
Санкт Паули измъкна точка от Унион на "Старото лесничейство"

Унион (Берлин) и Санкт Паули завършиха при 1:1 на "Старото лесничейство" в двубой от 28-ия кръг на германската Бундеслига. Срещата премина под знака на голямото напрежение, тъй като и двата тима се нуждаеха от трите точки, за да подобрят позициите си в долната половина на таблицата. Гостите трябва да са по-щастливи от този резултат, защото определено отстъпваха игрово.

Гостите от Хамбург успяха да открият резултата в 25-ата минута. Тогава Матиас Перейра Лаже се възползва от добра възможност и изведе Санкт Паули напред. Домакините от Берлин обаче не се предадоха и в 52-рата минута Андрей Илич се оказа на правилната позиция при корнер и реализира за 1:1 след асистенция на Дерик Кьон.

До края на срещата Унион упражни сериозен натиск в търсене на победата. Данило Дуки и Леополд Кверфелд имаха шансове да се разпишат след статични положения, но защитата на гостите удържа равенството. В последните секунди халфът на Санкт Паули Джексън Ървайн беше изгонен за два жълти картона, а директен червен получи и човек от щаба на "пиратите", недоволен от това.

След това равенство Унион заема 10-о място в класирането с актив от 32 точки. Формата на тима на Щефан Баумгарт остава колеблива, като отборът има само една победа (над Фрайбург) в последните си пет мача. От друга страна, Санкт Паули продължава да заема опасната 16-а позиция с 25 точки, която праща отбора на плейоф за оставане в елита. Тимът от Хамбург е записал две равенства, две загуби и една победа в последните си пет срещи.

Битката за оцеляване и по-предно класиране обещава да бъде безмилостна. На "железните" им предстои гостуване на Хайденхайм (11 април), последвано от домакинство на Волфсбург (18 април) и тежки срещи с РБ Лайпциг и Байерн Мюнхен.

Програмата на Санкт Паули изглежда още по-предизвикателна. В следващия кръг те приемат лидера Байерн Мюнхен (11 април), а след това са домакини на прекия конкурент Кьолн (17 април) в мач, който може да се окаже решаващ за оставането им в Бундеслигата.

